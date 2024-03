Mercato Napoli, Meret potrebbe essere ceduto: già individuato il sostituto

Prende forma anche il mercato estivo in casa Napoli, dove anche un altro senatore è pronto ad abbandonare assieme a Zielinski. Le news su Meret.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, ed annesso raggiungimento delle ultime 10 giornate di campionato, il Napoli torna a far parlare di se anche in ottica mercato. Le partenze sicure in estate restano infatti 2, con Zielinski ormai promesso sposo dell’Inter a parametro zero ed Osimhen che procede spedito verso la strada della cessione tramite 120 milioni di clausola. Stando all’odierno focus ad opera della Gazzetta dello Sport però, altri 2 sarebbero gli azzurri in procinto di lasciare Napoli al termine della stagione, con un nome che rappresenta un vero e proprio senatore come Alex Meret.

Meret via in estate, scelto il sostituto: saluta anche Simeone

A Napoli dalla stagione 18/19, Alex Meret rappresenta uno dei senatori della compagine azzurra, abile a scalare le gerarchie del club partenopeo dapprima lottando con Karnezis, poi con Ospina ed infine raggiungendo lo Scudetto da titolare. Ciò nonostante però, l’avventura partenopea dell’ex SPAL sembrerebbe esser giunta al termine dopo le tante polemiche ed il legame ormai spezzatosi con i tifosi, mai troppo propensi a congratularsi con il portiere quando necessario ma subito pronti a puntare il dito in caso di errore. Per l’estremo difensore, in scadenza nel 2024, scatterà dunque l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno al termine della stagione, salvo poi esser messo sul mercato per guadagnare minime somme di denaro.

Al suo posto sarebbe quindi pronto a subentrare Capirle, in prestito all’Empoli dove sembrerebbe aver trovato familiarità con la Serie A. L’ex Bari si prepara dunque a mettere in scena un’ottima staffetta con Gollini fra i pali, con Meret destinato invece ad altri palcoscenici. A riportarlo, è quindi l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, che narra di partenza quasi certa anche per Simeone. L’argentino, seppur i 3 cambi in panchina, continua a rimanere un fanalino di scorta per l’attacco partenopeo, con minutaggio e rendimento alquanto calati rispetto allo scorso anno. Da capire quindi se l’addio di Simeone coinciderà con l’acquisto di una nuova punta di riserva o se gli azzurri punteranno sul rientro di Cheddira al fianco di Raspadori dalla panchina.

Meret saluta Napoli, scenario ormai inevitabile

La fetta di pubblico partenopea sempre pronta ad attaccare Alex Meret si prepara ad averla vinta la prossima estate. Il portiere andrà quasi certamente via, lasciando alle proprie spalle una piazza che non ha mai saputo valorizzarlo. Come spesso accade a Napoli infatti, ad aver prevalso è stato il pregiudizio della gente che, una volta etichettato l’ex Udinese come sopravvalutato ed inadatto nel lontano 2019, non ha saputo evolvere il proprio pensiero, al contrario di quanto fatto da Meret sul campo. L’estremo difensore è infatti migliorato notevolmente nelle ultime due annate, prendendosi ampi meriti nel corso dell’annata scudettata.

Purtroppo però, neanche qui sono mancati errori e papere di troppo, in grado di offuscare l’opinione napoletana sempre troppo restia a congratularsi con il portiere in seguito a veri e propri miracoli, ma abile a puntare ampiamente il dito in caso di errore. Ecco quindi che la cessione risulta essere la migliore delle ipotesi per entrambe le fazioni implicate nella vicenda, con la speranza che Meret sappia trovare relax in altre piazze meno esigenti e che Caprile non subisca lo stesso trattamento del collega friulano.