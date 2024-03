Corsa Champions League, il Napoli ci spera ancora: calendari a confronto con le dirette concorrenti

Riparte il discorso Champions League in Serie A. La lotta al 4° (e al 5°) posto entra nel vivo, con i calendari a confronto di Napoli, Atalanta, Roma e Bologna.

Archiviata la Champions League per mano del Barcellona, il Napoli si prepara a scendere in campo contro l’Inter la prossima domenica, per tentare di raggiungere la coppa dalle grandi orecchie attraverso il proprio piazzamento in Serie A. Uno scenario che appare alquanto complicato per gli azzurri vista la classifica, nonché la distanza di 7 punti dal Bologna 4° a 10 giornate dalla fine del campionato. La speranza, però, è l’ultima a morire, data l’imprevedibilità del 5° posto nonché i calendari a confronto che presentano numerosi scontri diretti nelle prossime uscite.

Napoli in Champions, tre scontri diretti in casa per gli azzurri

Gli scontri diretti diventano ormai fondamentali per dei partenopei chiamati all’impresa pur di raggiungere la Champions League. La classifica di Serie A recita infatti Bologna 51, Roma 48, Atalanta 47 e Napoli 44, con un occhio che va in particolare al 5° posto che potrebbe valere a suo modo la qualificazione. Recuperare 7 e 4 punti in 10 sfide potrebbe quindi essere l’ultima spiaggia di recupero per gli azzurri dopo una tremenda stagione come quella attuale, con i calendari a confronto che aumentano le fievoli speranze partenopee. Di seguito, le ultime 10 sfide delle contendenti alla Champions League.

Bologna, il calendario dalla giornata 29 alla giornata 38

Empoli-Bologna;

Bologna-Salernitana;

Frosinone-Bologna;

Bologna-Monza;

Roma-Bologna ;

; Bologna-Udinese;

Torino-Bologna;

Napoli-Bologna ;

; Bologna-Juventus;

Genoa-Bologna.

Roma, il calendario dalla giornata 29 alla giornata 38

Roma-Sassuolo;

Lecce-Roma;

Roma-Lazio;

Udinese-Roma;

Roma-Bologna ;

; Napoli-Roma ;

; Roma-Juventus;

Atalanta-Roma ;

; Roma-Genoa;

Empoli-Roma.

Atalanta, il calendario dalla giornata 29 alla giornata 38

Atalanta-Fiorentina;

Napoli-Atalanta ;

; Cagliari-Atalanta;

Atalanta-Verona;

Monza-Atalanta;

Atalanta-Empoli;

Salernitana-Atalanta;

Atalanta-Roma ;

; Lecce-Atalanta;

Atalanta-Torino.

Napoli, il calendario dalla giornata 29 alla giornata 38

Inter-Napoli;

Napoli-Atalanta ;

; Monza-Napoli;

Napoli-Frosinone;

Empoli-Napoli;

Napoli-Roma ;

; Udinese-Napoli;

Napoli-Bologna ;

; Fiorentina-Napoli;

Napoli-Lecce.

Champions League, calendario favorevole al Bologna: Roma nei guai

A conti fatti, il calendario più semplice appare essere proprio quello del Bologna 4°. I rossoblu di Thiago Motta avranno infatti soli 3 big match su 10 da affrontare da qui fino al termine del campionato, fra cui l’incontro in casa contro la Juventus e i due scontri diretti in trasferta contro Roma e Napoli, che potrebbero sottrarre punti ai romagnoli. Sorride anche l’Atalanta, in attesa di capire se gli uomini di Gasperini continueranno anche il proprio percorso in Europa League. In tal caso, anche un insieme di incontri con soli Fiorentina, Napoli e Roma come big match potrebbe risultare ostico.

Va decisamente peggio, invece, agli uomini di De Rossi, in forte crescita ma chiamati ad un incredibile quanto roccioso insieme di sfide. Dal 31° turno, infatti, la Roma sarà chiamata ad affrontare 5 big match nelle successive 6 giornate, con solo l’incontro di Udine che fingerà da occasione per respirare d’innanzi a un calendario fatto di Lazio, Bologna, Napoli, Juventus e Atalanta. Inoltre, la certezza di continuare il proprio viaggio in Europa League potrebbe pesare sulle spalle dei giallorossi. Da analizzare nel dettaglio, infine, la situazione degli uomini di Calzona, che dopo esser stati eliminati in Champions dal Barcellona presentano la sola rincorsa al 4° (o al 5°) posto come unico obiettivo.

5, quindi, i big match che attenderanno gli azzurri nelle ultime 10, con le sfide in trasferta contro l’Inter e la Fiorentina che fungeranno da apertura e chiusura per il trittico di scontri diretti casalinghi contro Atalanta, Roma e Bologna. Vincere per raggiungere l’Europa che conta, sebbene i dati stagionali spaventino e non poco i tifosi partenopei. Per recuperare una distanza di 7 (o 4) punti dalle avversarie infatti, i Campioni d’Italia saranno costretti a trionfare almeno 6/7 volte in 10 sfide, cercando di limitare i danni nelle non vittorie e soprattutto non cadendo contro dirette avversarie. Impresa già di per se ardua, e che diventa ancor più inverosimile d’innanzi a un’impietosa statistica sul Napoli, mai riuscito a trionfare 3 volte consecutive in campionato.