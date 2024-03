Pericolo grosso per il Napoli: succederà in caso di addio alla Champions

Incombe sul Napoli l’incubo di addio alla Champions, tramite campionato nonché scontro con il Barcellona. Il pericolo e i rischi sono chiari.

Il Napoli di mister Francesco Calzona si prepara a scendere in campo al Montjuic contro il Barcellona, per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un incontro, questo, che pone sulla bilancia l’intera stagione partenopea, che potrebbe ottenere un nuovo senso grazie alla qualificazione ai quarti di finale (con annesso passo in avanti in direzione del Mondiale per Club) così come spegnersi inesorabilmente dopo le continue e cocenti delusioni. Diventa dunque di fondamentale importanza per gli azzurri mantenersi aggrappati alla competizione europea, visto i rischi che potrebbero nascere in caso di addio.

Napoli, rivoluzione se salta la Champions

Rivoluzione. Questa la parola cardine dell’odierno focus ad opera della Gazzetta dello Sport circa la necessità del Napoli di aggrapparsi alla Champions League. Gli azzurri, infatti, dovranno fare il possibile pur di passare quest’oggi il turno contro il Barcellona, faticando poi successivamente per raggiungere il Mondiale per Club. Il tutto, tentando una rincorsa affannosa al quarto (o al quinto) posto nelle ultime giornate di campionato. Questo perché in caso di mancata partecipazione alle principali competizioni fra club, mondiali o europee, porterebbe il Napoli a un ridimensionamento dopo appena un anno dalla vittoria dello Scudetto.

Il non ricevere denaro da tali partecipazioni, secondo la Gazzetta, potrebbe infatti spingere numerose figure via dalla città partenopea, se già la mancanza della Champions non bastasse. I principali nomi risultano quindi essere quelli dei vari Mario Rui, Anguissa, Simeone, Raspadori, Osimhen e addirittura Lindstrom, che darebbero vita ad una vera e propria rivoluzione azzurra. Il futuro di questi giocatori, così come di altri, all’ombra del Vesuvio passa quindi da stasera.

Calzona-Napoli, quale sarebbe la strada giusta da prendere

Una nuova ventata di aria fresca si è abbattuta su Napoli immediatamente dopo l’arrivo di mister Calzona in azzurro. Una figura umile, già conoscitore dell’ambiente e voglioso di riportare i partenopei in alto quella apparsa quindi nelle prime uscite, dove sebbene siano arrivati due pareggi evitabili contro Torino e Cagliari il tecnico è riuscito a mantenere l’imbattibilità. Secondo la Gazzetta, quindi, anche il futuro di Calzona sarebbe in ballo nel match odierno, dato che in caso di passaggio del turno all’opera del Barcellona sarebbe sempre più probabile una conferma dell’ex vice di Sarri e Spalletti anche per il prossimo anno.

Uno scenario sacrosanto a nostro avviso, ma che potrebbe essere seguito anche in caso di eliminazione dalla Champions. Spesso bruciare le tappe non fa bene e in caso del tanto vociferato ridimensionamento Napoli, ripartire da Calzona sarebbe l’ideale. In questo modo, il tecnico potrebbe esprimere tranquillamente tutte le proprie qualità all’ombra del Vesuvio lontano dalle pressioni vissute fin qui. Si avrebbe quindi modo di far partire una rivoluzione con basi solide e già ben piantate sul suolo di Napoli, senza dover necessariamente far partire l’estenuante toto-allenatori vissuto la scorsa estate. Fondamentale, però, sia in caso di conferma per rivoluzione che in caso di conferma per vittoria sul Barcellona, il termine dell’impiego del tecnico con la Slovacchia. In entrambi gli scenari servirebbe completo focus sul club azzurro, senza dover temere casistiche particolari come in occasione di Napoli-Atalanta.