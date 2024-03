Mondiale per Club, il passaggio del turno può non bastare: scenario assurdo per il Napoli

Barcellona-Napoli si avvicina e all’ombra del Vesuvio sono iniziati i primi calcoli in vista del Mondiale per Club. I risultati utili agli azzurri.

Non solo il passaggio ai quarti di finale e una radiosa luce da seguire dopo una tormentata e difficile stagione. L’incontro odierno di Champions League fra Barcellona e Napoli metterà sul piatto anche l’onore di due club desiderosi di redimersi dopo i successi in campionato dello scorso anno e l’attuale percorso tutt’altro che radioso. Come se non bastasse, il tutto sarà impreziosito dalla possibilità per entrambi i club di tenersi in piedi in vista del Mondiale per Club FIFA 2025, alle quali ambedue del compagini potrebbero ancora ambire in caso di vittoria. Un ostacolo in particolare potrebbe però mettere i bastoni fra le ruote al Napoli, nella sorpresa generale nei propri tifosi.

Napoli, la vittoria potrebbe non bastare: verso il Mondiale per Club

Mentre il Barcellona insegue in graduatoria i connazionali dell’Atletico Madrid, alla ricerca del secondo posto dedito alla Spagna per la competizione, il Napoli continua la propria corsa alle spalle della Juventus, per centrale l’ultima piazza Europea disponibile verso il Mondiale per Club. Una distanza di 5 punti quella fra azzurri e bianconeri, con i piemontesi fermi a quota 47 e i partenopei vogliosi di salutare ben presto la quota 42. In caso di arrivo a pari punti nel Ranking infatti, la classifica darebbe ragione al Napoli, che sarebbe qualificata al torneo grazie alla prestazione migliore negli ultimi anni (quarti di finale nel 2023).

La strada verso la Juventus potrebbe però essere messa in pericolo da un particolare cavillo del regolamento. Qualora gli azzurri dovessero infatti vincere quest’oggi al Montjuic, otterrebbero 3 punti fondamentali ai fini della corsa al Mondiale per Club (2 per il trionfo e 1 per il passaggio del turno), rimandando poi il discorso ai quarti di finale. Qui, per ottenere i restanti 2 punti necessari per l’aggancio, i partenopei sarebbero chiamati a totalizzare almeno una vittoria o due pareggi. Proprio per questo, la sfida odierna contro il Barcellona diventa di fondamentale importanza per gli uomini di Calzona, al quale la semplice vittoria basterebbe però solo se ottenuta nei 90 minuti.

Mondiale per Club, al Napoli serve la vittoria nei 90 minuti

Per ottenere i 3 punti sopracitati e avvicinarsi alla Juventus in graduatoria, il Napoli sarà costretto ad ottenere una vittoria pulita nel corso dei 90 minuti regolamentari. Solo in questo caso, infatti, il singolo successo sarebbe valutato 2 punti pieni. Qualora il passaggio del turno azzurro avvenisse durante i tempi supplementari o tramite calci di rigore, il trionfo varrebbe invece solo un punto, che sommato al punto guadagnato per il passaggio del turno porterebbe il Napoli ai quarti a quota 44. A quel punto, per agganciare la Juventus a quota 47, gli azzurri sarebbero costretti a centrare lo storico traguardo delle semifinali tramite il seguente incastro di risultati: