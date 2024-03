Lazio shock, Sarri si è dimesso: tornano le voci sul Napoli?

Clamoroso colpo di scena in casa Lazio. Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato pochi minuti fa: possibile ritorno al Napoli?

Così come il Napoli, anche la Lazio sta vivendo una stagione complicatissima. Le prime due della classifica dello scorso campionato non sono riuscite, fino a questo momento, a ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione.

Gli azzurri si ritrovano al 7° posto in campionato e la qualificazione alla prossima Champions League è sempre più un miraggio.

Situazione ancora peggiore, invece, in casa Lazio che si ritrova al 9° posto dopo aver perso nel posticipo di ieri sera contro l’Udinese per 2-1. La posizione di Maurizio Sarri era in bilico, ma sembrava destinato a restare fino al termine della stagione.

Svolta clamorosa, invece, in casa Lazio. L’ex tecnico del Napoli, infatti, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato e sta lasciando in questi minuti il centro sportivo di Formello.

Dimissioni Sarri, ipotesi ritorno al Napoli?

Le dimissioni di Maurizio Sarri da tecnico della Lazio hanno sorpreso l’intero panorama calcistico italiano. I risultati non erano all’altezza delle aspettative, ma nessuno immaginava che il tecnico di Figline Valdarno potesse davvero lasciare i biancocelesti a stagione in corso.

Ora, Claudio Lotito è chiamato a trovare un sostituto almeno fino al termine della stagione. Così come accaduto per il Napoli, tra gli allenatori disponibili, pare che il nome di Tudor sia in pole position.

Per Sarri, invece, ora resta da capire cosa possa riservargli il futuro. Non è ancora chiaro se il tecnico toscano abbia voglia di tornare ad allenare fin da subito o preferisce prendersi un periodo di pausa. Il Napoli, però, resta alla porta. Già diverse settimane fa, infatti, si era parlato di un possibile interessamento da parte degli azzurri per Sarri in vista della prossima stagione.

Pochi giorni fa, poi, il Messaggero aveva spiegato che Sarri starebbe valutando un ritorno a Napoli qualora si presentasse l’opportunità. Il tecnico, infatti, ha la sensazione di aver lasciato a metà il percorso sulla panchina del Napoli dopo la straordinaria stagione dei 91 punti conclusa alle spalle della Juventus.

Oltre al Napoli, però, pare esserci anche la Fiorentina sulle tracce di Sarri. Il contratto di Vincenzo Italiano è in scadenza e non è certo della permanenza sulla panchina della Viola.

Il ritorno di Sarri a Napoli potrebbe infiammare nuovamente la piazza dopo una stagione complicatissima per gli azzurri.