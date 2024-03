Inter-Napoli, notizia a sorpresa sulla partita: tifosi furiosi

Registrato il Barcellona, il Napoli di Calzona sarà ospite dell’Inter, per un altro big match nel giro di pochi giorni.

Tra meno di ventiquattro ore il Napoli sarà ospite del Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions League. Una gara che può valere una stagione, al termine della quale, si saprà qualcosa in più sui piani futuri della società, con il Mondiale per club sullo sfondo. Solamente pochi giorni dopo il big match in Catalogna, per la precisione domenica 17 marzo alle 20:45, i campioni d’Italia in carica saranno poi impegnati in un altro appuntamento d’eccezione, quello di San Siro, contro l’Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri, attualmente in prima posizione e con ogni probabilità prossimi vincitori dello scudetto, al pari del Napoli giocheranno il loro match europeo in Spagna, destinazione Madrid, contro l’Atletico di Diego Simeone, mercoledì sera.

Inter – Napoli: adesso è ufficiale, tifosi partenopei delusi

Insomma, per entrambi i team sarà una settimana calda, con i tifosi di ambo le parti pronti a vivere giorni di calcio puro, o almeno, così si sperava. Purtroppo per i supporters partenopei, però, quest’oggi è arrivata l’ufficialità ad una decisione che certamente non li rederà felici: quella del divieto di vendita dei tickets per i residenti in Campania.

Una decisione legata all’ordine pubblico, visti i trascorsi non piacevoli tra le frange più calde di entrambe le tifoserie. Per questa motivazione, il prefetto del capoluogo lombardo, Claudio Sgaraglia, a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha optato per questa scelta. Saranno invece presenti tutti i tifosi napoletani residente in altre zone d’Italia oltre che all’estero.