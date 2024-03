Iniesta non si fida: “Il Napoli è migliorato”, poi lancia l’avvertimento a Calzona

Giungono i primi commenti su Barcellona-Napoli da parte di alcune leggende del calcio. Quest’oggi è stato il turno di Iniesta, intervenuto sugli azzurri.

Da Montjuic è quasi tutto pronto per il calcio d’inizio di Barcellona-Napoli. La sfida valida per il ritorno degli ottavi di fnale di Champions League si prepara infatti a regalare emozioni al meraviglioso pubblico della città spagnola, alla quale si aggiungerà il calore della miriade di napoletani giunti nella metropoli e pronti a gremire il settore ospiti. In attesa del fischio iniziale dell’arbitro Makkelie, previsto alle odierne ore 21, ecco quindi arrivare le prime parole sulla sfida ad opera di qualche ex o leggenda del calcio. Ai taccuini della Gazzetta dello Sport spiccano dunque le dichiarazioni dello storico centrocampista blaugrana Andres Inesta.

Iniesta avvisa il Barcellona, le parole sul Napoli

Non ha certamente peccato di superbia il “don” Andres Iniesta, intervenuto quest’oggi d’innanzi alle penne della Gazzetta. Una piacevole intervista quella rilasciata dall’ex Campione del Mondo con la Spagna al quotidiano rosa, con lo stesso fu capitano del Barcellona in grado di mettere in guardia la compagine blaugrana circa le reali potenzialità sul campo del Napoli.

Su Barcellona-Napoli:

“Il Napoli è un avversario che non ho mai affrontato in una partita ufficiale, e sono molto curioso. Sarà senz’altro una sfida complicata e aperta, e mi risulta difficile indicare un favorito. Questo lo dimostra anche il fatto che all’andata il Barcellona non ha vinto pur giocando bene”.

Sul reale valore degli azzurri:

“Il Napoli in queste in tre settimane ha fatto molto bene, è cresciuto ed è riuscito ad ottenere nuove sensazioni positive dopo il cambio allenatore. Al contrario, Xavi ha perso due pedine fondamentali come De Jong e Pedri, anche se adesso si giocherà d’innanzi al pubblico di casa. Occhio però, che il Montjuic non è il Camp Nou, e questo è evidente”.

Poi, l’avvertimento al Napoli e a Calzona:

“Entrambi i club erano campioni nelle proprie leghe ed ora sono in difficoltà, ma ho fiducia nel passaggio del Barça. Non sarà facile per via del contesto particolare, e un’eventuale eliminazione sarebbe pesantissima. La pressione è grande, ma mi ritengo fiducioso”.

Già toccato precedentemente tramite alcune risposte, Iniesta è poi tornato sul caso Montjuic. Ai tifosi del Barcellona, infatti, la momentanea sede delle proprie partite casalinghe non piace, con ciò che ha avuto modo di far pesare ancor di più il divario fra l’ex stadio Olimpico e il Camp Nou. Nei giorni scorsi, quindi, questo è stato addirittura dipinto come un possibile punto a favore del Napoli, con Iniesta intervenuto sul caso:

Sul Montjuic: