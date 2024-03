“Doppia tegola, saranno out”: l’annuncio dall’infermeria riguarda il Napoli

Arriva l’annuncio ufficiale dall’infermeria, inerente a due pesanti assenze. I tifosi del Napoli spiazzati in vista dell’imminente big match.

La Champions League tornerà a breve nelle case di tutti i tifosi del Napoli, lontani da Barcellona ma con i cuori sempre al fianco della compagine azzurra. Alle ore 21 scenderanno infatti in campo catalani e partenopei, in un incontro che decreterà il futuro di due squadre in netta difficoltà nonché deciderà il passaggio ai quarti di finale di una delle due. A Napoli così come a Barcellona si respira quindi il clima delle grandi occasioni, sebbene la concentrazione partenopea sia stata distolta a causa delle news che giungono dall’infermeria. Confermate due pesanti assenze in vista del big match.

Inter-Napoli, non ce la fa Arnautovic

Nonostante il match fra Barcellona e Napoli continui ad avvicinarsi, l’attenzione azzurra si è scostata per un attimo sul prossimo incontro di campionato. Domenica 17 marzo, alle ore 20.45, i partenopei saranno infatti attesi a San Siro dall’Inter capolista, sempre più indirizzata verso il trionfo scudettato. Match, questo, che sa dunque di vero e proprio passaggio di consegne fra azzurri e nerazzurri, ma che vedrà Inzaghi fare a meno di due importanti pedine. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, Marko Arnautovic dovrebbe confermare anche per la gara contro il Napoli il proprio forfait odierno, che porterà l’austriaco a non scendere in campo domani contro l’Atletico Madrid.

Per l’ex Bologna, gli esami strumentali hanno evidenziato quindi un risentimento al bicipite femorale della coscia destra dopo l’infortunio patito al Dall’Ara contro la sua ex squadra. Stop di 3-4 settimane dunque per Arnautovic, che non tornerà prima di aprile saltando ufficialmente Inter-Napoli. Purtroppo per Inzaghi, la situazione non è delle migliori neanche in ottica Carlos Augusto.

Non solo Arnautovic, anche Carlos Augusto salta Inter-Napoli

Ben prima di quello di Arnautovic sul finale, Bologna-Inter ha assistito anche all’infortunio di Carlos Augusto. L’ex Monza ha infatti accusato un fastidio muscolare al termine del primo tempo, non rientrando in campo per la seconda frazione. Secondo la Gazzetta, gli esami strumentali hanno evidenziato per il brasiliano un infortunio meno grave, che non renderà però partecipe il difensore alla sfida contro il Napoli. In teoria infatti, Carlos Augusto potrebbe dare vita a un iter di recupero che potrebbe portarlo in panchina per l’incontro con gli azzurri, ma la dirigenza dell’Inter si è dichiarata non disposta a rischiare.

Anche l’ex Monza salterà quindi Inter-Napoli, con ciò che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio per gli azzurri. Pur non essendo titolari e pur avendo a disposizione mille risorse, i nerazzurri potrebbero infatti risentire di tali due assenze, perdendo due figure da poter inserire a partita in corso per far rifiatare i vari Dimarco e Lautaro, già attesi da un’estenuante prova contro l’Atletico Madrid domani.