Barcellona, Xavi recupera un top player: i convocati contro il Napoli

Manca sempre meno a Barcellona-Napoli di questa sera e Xavi ha diramato la lista dei convocati: recupera un top player tra i blaugrana.

La sfida si questa sera può decidere una stagione. Napoli e Barcellona si sfideranno questa sera allo Stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Per entrambe le squadre, la sfida di questa sera è sicuramente il momento cardine della stagione. Entrambe, infatti, stanno vivendo un campionato complicato. Il Napoli sta lottando per rientrare in Champions League, ma al momento deve sperare in un miracolo. Il Barcellona, invece, sembra non essere in grado di poter lottare per la vittoria de “La Liga” e Xavi ha già fatto sapere che lascerà la squadra a fine stagione.

Il match di questa sera, dunque, è uno spartiacque che può dare ancora un senso a questa stagione ed entrambe vogliono presentarsi al meglio per giocarsi le proprie carte di qualificazione.

A poche ore dal calcio d’inizio, attraverso i canali ufficiali del club, Xavi ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera.

Verso Barcellona-Napoli, Xavi esulta: recuperato un top player

Nelle ultime settimane il Barcellona ha dovuto far fronte ad una grossa emergenza a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa. Poco prima del match contro il Napoli, gli ultimi due a dare forfait sono stati Frankie De Jong e Pedri.

Xavi, però, può esultare dato che ha recuperato un titolarissimo che con ogni probabilità partirà anche titolare. Si tratta di Joao Felix che la scorsa estate ha fatto di tutto per lasciare Madrid, sponda Atletico, e vestire la “camiseta” blaugrana. Oltre a lui, anche Raphinha è tornato tra i disponibili in casa Barcellona.

Di seguito la lista dei convocati del Barcellona in vista della sfida al Napoli:

Portieri: Ter Stegen, Inaki Pena, Astralaga;

Difensori: Joao Cancelo, Araujo, Inigo Martinez, Kounde, Cubarsì, Hector Fort;

Centrocampisti: Christensen, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Gundogan, Casadò, Fermìn, Unai;

Attaccanti: Lewandowski, Raphinha, Joao Felix, Vitor Roque, Lamine Yamal, Marc Guiu.

Nonostante le numerose assenze, la rosa del Barcellona resta di altissimo livello e il Napoli dovrà stare molto attento alle qualità offensive dei blaugrana. Joao Felix, con il suo ritorno, andrà a ricoprire il ruolo di esterno alto a sinistra che nella gara d’andata era stato occupato, adattandosi, da Pedri. Sicuramente, per la sua velocità e la sua tecnica, sarà molto più complicato il lavoro di Giovanni Di Lorenzo questa sera a Montijuc.