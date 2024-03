Barcellona-Napoli decide il futuro? Scelto già l’allenatore del futuro

Il big match di questa sera tra Barcellona e Napoli è decisivo per le sorti di entrambe le squadre e potrebbe definirne il futuro.

La stagione che stanno vivendo Napoli e Barcellona è molto simile tra loro. Gli azzurri non stanno riuscendo a ripetere quanto fatto vedere lo scorso anno e questo ha portato a diversi cambi in panchina. Francesco Calzona, infatti, è il terzo allenatore del Napoli in questa stagione e mai i tifosi azzurri si sarebbero aspettati così tante difficoltà dopo lo scudetto vinto con ampio margine lo scorso anno.

Dall’arrivo in panchina dell’attuale ct della Slovacchia, gli azzurri hanno espresso sicuramente il miglior calcio della stagione e questo regala un po’ di speranza in vista di questa sera. Il passaggio del turno, però, rimane comunque un’impresa molto difficile da portare a termine.

Anche il Barcellona, però, sta vivendo una stagione altalenante. Così come il Napoli, i blaugrana hanno trionfato lo scorso anno, ma in questa stagione sono crollati a picco. Xavi ha già annunciato che non sarà più il tecnico del Barcellona nella prossima stagione.

Il match di questa sera, dunque, decide il futuro di entrambe le squadre e in casa Barcellona si può arrivare addirittura ad un clamoroso ribaltone.

Barcellona-Napoli è decisiva: deciso il tecnico del futuro

Troppe pressioni e poca riconoscenza di quanto fatto in questi anni. Queste sono le principali motivazione che hanno portato Xavi a prendere la decisione di lasciare il Barcellona al termine della stagione.

Nel corso delle ultime settimane, poi, il tecnico spagnolo ha ribadito la sua scelta e ha spiegato che non ci saranno ripensamenti nemmeno dovesse vincere la Champions League.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, però, in casa Barcellona si stanno preparando ad un clamoroso ribaltone in panchina. Qualora, infatti, la squadra di Xavi dovesse non passare il turno questa sera, la dirigenza procederebbe spedita con l’esonero immediato.

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha già deciso chi prenderà il posto di Xavi fino al termine della stagione. Si tratta di Rafa Marquez, ex capitano dei blaugrana che attualmente allena il Barcellona Athletic. Laporta non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex difensore messicano e per lui è pronto un incarico ad interim fino al termine della stagione.

A fine stagione, poi, il Barcellona dovrebbe scegliere un nuovo tecnico con cui iniziare un nuovo corso. Non è impossibile, però, ipotizzare che Rafa Marquez possa continuare a sedere sulla panchina del Barcellona qualora i risultati dovessero essere molto positivi.