Meluso in bilico: De Laurentiis valuta due big in caso di addio

Il futuro del Napoli è ancora avvolto dalla nebbia con la possibilità di un nuovo ds: due nomi sulla lista di Aurelio De Laurentiis.

La stagione del Napoli si sta avviando verso la conclusione. Gli azzurri non hanno rispettato le aspettative di inizio anno e da questa giornata hanno aritmeticamente abdicato da campioni d’Italia. L’Inter, che attualmente ha 31 punti di vantaggio sugli azzurri, ha scucito il tricolore dal petto di Giovanni Di Lorenzo e compagni.

Le scelte prese da Aurelio De Laurentiis dalla vittoria dello scudetto in poi si sono rivelate fallimentari. La scelta di sostituire Spalletti con Rudi Garcìa non ha dato i suoi frutti, così come la scelta di Mazzarri per provare a cambiare l’inerzia di una stagione da dimenticare.

Oltre a dei demeriti sul mercato, come il non aver trovato il sostituto ideale di Kim MinJae, c’è anche un’altra scelta di Aurelio De Laurentiis che non ha convinto a pieno. Si tratta di Mauro Meluso, che dopo una sola stagione come ds del Napoli, potrebbe lasciare i partenopei.

Nuovo ds Napoli, due big per sostituire Meluso

L’esperimento Mauro Meluso, fino a questo momento, non ha dato i frutti sperati. L’addio di Cristiano Giuntoli, dunque, non è stato ben assorbito dai partenopei e questo si è visto anche fuori dal campo dove sembrerebbe sia mancato un collante tra società e squadra.

Il futuro di Meluso, dunque, è in bilico. Secondo quanto riportato Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis si starebbe guardando intorno per trovare un sostituto. Il contratto di Meluso, inoltre, scade il prossimo giugno. Il Napoli ha la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo annuale, ma al momento sembra un’ipotesi lontana.

Sulla lista di De Laurentiis per sostituire Meluso ci sono ben due dirigenti di grande caratura. Si tratta di Ricky Massara, che ha lasciato il Milan, insieme a Paolo Maldini, la scorsa estate. Oltre all’ex rossonero, poi, nelle ultime ore circola anche il nome di Igli Tare che dopo tanti anni ha lasciato la Lazio. Il profilo di Tare sembra molto simile a quello di Giuntoli essendo stato molto abile nel corso della sua esperienza con i biancocelesti nello scovare talenti nascosti, proprio come l’ex ds azzurro.

Nulla è ancora deciso e Tuttomercatoweb specifica che molto dipenderà da come terminerà la stagione del Napoli e in quale posizione concluderanno gli azzurri.

Meluso rischia l’addio? Il pensiero della redazione di Spazio Napoli

L’arrivo di Mauro Meluso all’interno dell’organigramma azzurro non è stato accolto con entusiasmo dai tifosi del Napoli. Arrivato dopo due anni di pausa e il non aver mai avuto un’esperienza in una big non ha scaldato il cuore dei tifosi azzurri.

Il suo percorso a Napoli, però, è stato condizionato da una stagione complicata per tutta la squadra e da alcune scelte post scudetto errate da parte di Aurelio De Laurentiis. La sensazione è che il ds azzurro non abbia mai avuto la possibilità di incidere a pieno sulle sorti degli azzurri. I tanti cambi in panchina poi, non hanno permesso a Meluso di creare un rapporto di totale fiducia con i vari allenatori come fatto per esempio da Giuntoli con Spalletti.

Le riflessioni in atto da parte della dirigenza del Napoli, dunque, sono corrette di fronte ai risultati della squadra in questa stagione e di fronte ad alcune situazioni extra campo, ma allo stesso tempo è onesto dire che ci sono alcune attenuanti che devono essere considerate.