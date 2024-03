Cancelo: “All’andata abbiamo fatto un errore”, poi lancia la sfida al Napoli

A poco più di 24 ore dal calcio d’inizio di Barcellona-Napoli, ecco giungere le parole di Joao Cancelo ad infiammare il match. Quanto detto sugli azzurri.

Barcellona-Napoli si prepara a regalare spettacolo a go-go per tutti i tifosi catalani e azzurri che attendono la sfida in trepidante attesa. In Spagna così come in Italia sale quindi l’ansia in vista del calcio d’inizio, previsto alle ore 21 di martedì 12 marzo, con il Montjuic che si prepara ad accogliere ancora una volta al clima delle grandi occasioni. Si parte dall’1-1 dell’andata, risultato che ha trovato modo di coinvolgere gli uomini di Calzona anche nell’ultimo turno di campionato. Il Napoli, oltre alla nota qualità del Barcellona, dovrà dunque fronteggiare anche tale aspetto per riuscire nell’impresa passaggio del turno, con i blaugrana pronti a vender cara la propria pelle. A dimostrare ciò, le parole rilasciate da Joao Cancelo ai taccuini della Gazzetta dello Sport.

Barcellona-Napoli, Cancelo infiamma l’incontro

Spirito di squadra, forza del Barcellona, tandem d’attacco Osimhen-Kvaratskhelia e Francesco Calzona. Questi i principali temi affrontati da Joao Cancelo dinanzi alle penne della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa ha infatti estrapolato tutte le sensazioni del portoghese alla vigilia della sfida, con l’ex Inter e Juventus apparso alquanto fiducioso sulla gara di domani.

Su Barcellona-Napoli:

“Il Barcellona è un club molto particolare. Arriviamo alla sfida dopo tanti alti e bassi stagionali, consapevoli che il mister lascerà a luglio. Il calcio, però, ti da sempre la possibilità di redimerti, e per noi l’incontro con il Napoli rappresenta questo. Abbiamo l’opportunità di dare un nuovo senso alla nostra stagione, e per questo dobbiamo rimanere uniti, restando positivi e umili”.

Sulla stagione degli azzurri:

“Come noi, anche il Napoli viene da una stagione anomala. Prima vincono lo Scudetto giocando in maniera spettacolare, poi cambiano allenatore e nulla va più bene. Cambiano di nuovo e va di nuovo male. Sono scenari che nel calcio capitano, ci provi in buona fede ma non sempre funziona. Per questo credo che domani la pressione di vittoria sarà la stessa, sia per noi che per loro”.

Sulle pesanti assenze in casa Barcellona:

“Per tornare al discorso in merito alle stranezze del calcio, rispetto all’andata noi perdiamo due profili importantissimi come De Jong e Pedri. Nel frattempo invece, il Napoli ha nuovamente acquisito fiducia e morale, e per questo sarà durissima. Resto però fiducioso, perché il Barcellona rappresenta una delle principali istituzioni del calcio mondiale e la nostra rosa è ampia nonché qualificata per raggiungere i quarti”.

Poi, un particolare apprezzamento su Napoli squadra e Napoli città, prima di parlare degli errori dell’andata:

“Napoli mi ha sempre affascinato, per il mito di Maradona e perché presenta scenari da “Barrio“, con radici profonde nella città. Quando sono arrivato in Italia il loro allenatore era ancora Sarri, giocavano un calcio spettacolare. Questo però è un altro Napoli, e all’andata abbiamo commesso l’errore di lasciarli vivi. Abbiamo fatto un gran primo tempo, creato molto ma segnato poco. Siamo stati superiori, ma ora siamo pari e tutto sarà da rifare”.

Osimhen, Kvara e Calzona: Cancelo ha le idee chiare

Dopo un’analisi generale sulla sfida d’andata e sul Napoli, ecco che Cancelo ha cominciato a fare “nomi e cognomi”, esaltando le gesta del duo d’attacco Osimhen-Kvara prima di parlare anche di mister Calzona e di altre possibili minacce negli azzurri.

Su Osimhen e Kvaratskhelia:

“Per me sono talenti eccezionali. Osimhen in particolare, toccando un singolo pallone è riuscito a farci gol all’andata. Per me è uno dei migliori attaccanti al mondo. Così come loro due, reputo un profilo da tenere d’occhio anche Politano”.

Altre minacce:

“A me piace molto anche Zielinski, che purtroppo non è in lista e non potrà partecipare al match. Un profilo molto interessante è anche Lobotka. L’ho affrontato in Slovacchia-Portogallo e mi ha stupito molto”.

Infine, su Calzona: