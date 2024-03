Koulibaly su Calzona, che retroscena: “Lo fece al suo arrivo a Napoli, ha cambiato la mia storia”

Torna a parlare di Napoli l’ex Kalidou Koulibaly. Il fu totem della difesa azzurra è intervenuto sui partenopei e sull’imminente sfida al Barcellona.

In casa Napoli non è di certo cominciata al meglio l’ultima scalata in direzione del match contro il Barcellona. Gli azzurri, forti dei successi contro Sassuolo e Juventus, hanno infatti trovato un semplice pari al Maradona contro il Torino, abile a frenare l’entusiasmo nuovamente creatosi all’ombra del Vesuvio. A risentire, oltre che alla classifica in se per se, anche il morale partenopeo in vista del ritorno di Champions League contro il Barcellona, atteso martedì 12 marzo. A spronare gli azzurri, però, ecco giungere le parole di Kalidou Koulibaly, intervenuto sull’argomento ai taccuini della Gazzetta dello Sport.

Barcellona-Napoli, Koulibaly sprona Calzona e gli azzurri

Una gran bella sorpresa ha caratterizzato il risveglio di tutti i tifosi del Napoli. Una delle leggende della storia recente azzurra, quale Kalidou Koulibaly, è tornato a parlare proprio del club partenopeo, svolgendo una sentita intervista fra le pagine della Gazzetta dello Sport. Passato e futuro quello analizzato dal senegalese anche in vista dell’imminente incontro con il Barcellona, prima di fornire una rivelazione circa Francesco Calzona.

Su Barcellona-Napoli:

“Credo fortemente nel passaggio del turno del Napoli. Hanno tutto per superare il Barcellona, e il fatto che non si giochi al Camp Nou può fare tutta la differenza di questo mondo. Al Montjuic l’ambiente non è lo stesso, e anche se il Barcellona ha giocatori di talento, il Napoli ha ritrovato organizzazione e può far male agli avversari”.

Sul crollo azzurro dopo lo Scudetto:

“Vedendolo da fuori, penso che sia molto difficile ricominciare un ciclo dopo aver vinto uno Scudetto, cambiando anche allenatore. Ogni tecnico ha bisogno di tempo per imporre le nuove idee, al Napoli serviva una figura che continuasse il lavoro di Spalletti, ed è stato difficile sia per Garcia che per Mazzarri. Per fortuna ora c’è “Ciccio” in panchina”.

Da qui, ecco spuntare fuori un aneddoto su Calzona:

“A Calzona e Sarri devo tutto. In pochi lo sanno, ma quando lui è arrivato a Napoli io volevo andare via, c’erano anche numerose offerte. Poi Calzona viene da me e discutemmo di questo aspetto. Gli dissi che volevo giocare di più e che avevo bisogno di un allenatore che mi valorizzasse. Lui mi rispose che se avessi aggiustato 2/3 aspetti tecnici e se avessi ascoltato i consigli suoi o quelli di Sarri avrei giocato tante partite. Io rimasi scettico, gli dissi che lui era il vice e che se Sarri non mi voleva difficilmente gli avrebbe fatto cambiare idea, e invece il tempo diede ragione a Calzona. Devo tanto a lui, mi ha aiutato anche nei momenti bui al Chelsea”.

Calzona può aprire un ciclo vincente? Koulibaly non ha dubbi: