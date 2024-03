Fiorentina-Roma 2-2, pareggio in extremis per De Rossi: come cambia la classifica del Napoli – FOTO

Dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma al Franchi si delinea meglio la corsa per la Champions League: la classifica.

Nonostante manchi ancora la sfida di domani sera per chiudere definitivamente il 28° turno di Serie A, il match di questa sera tra Fiorentina e Roma regala un quadro completo della corsa alla prossima Champions League.

Mai come quest’anno, infatti, la lotta per entrare a far parte della prossima Champions League è sempre più serrata. In occasione del 28° turno di campionato, poi, ci sono stati diversi scontri diretti che hanno cambiato l’andamento della classifica.

Il Napoli ha sfida il Torino al Maradona non andando oltre l’1-1 che non fa bene a nessuna delle due. Il Bologna, invece è stato frenato dalla capolista Inter, mentre l’Atalanta è riuscita a strappare un punto all’Allianz Stadium. Nel posticipo di questa sera, poi, il pareggio tra la Fiorentina e la Roma di Daniele De Rossi ha definito la nuova classifica e la nuova corsa Champions League.

Fiorentina e Roma pareggiano, la nuova classifica di Serie A

Questa sera è andato in scena il posticipo della domenica allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, e la Roma di De Rossi, che nelle ultime settimane aveva impressionato per continuità e qualità delle prestazioni, si spartiscono la posta in palio.

La Viola è passata in vantaggio grazie alla rete di Ranieri in avvio di match. Nel secondo tempo, poi, Aouar aveva ribilanciato la sfida, ma il pareggio è durato solo pochi minuti. A segnare il gol del 2-1 ci ha pensato Rolando Mandragora dopo una bella azione sulla sinistra ha battuto Svilar. Finale folle al Franchi con Llorente che al 95° minuto ha trovato la rete del definitivo 2-2

Il pareggio di questa sera non permette alla Fiorentina di sopravanzare il Napoli in classifica agguantando così il 7° posto a quota 45 punti. Per gli azzurri, questo è il risultato migliore che poteva venire fuori dalla sfida del Franchi. Un’eventuale vittoria della Roma, infatti, avrebbe allontanato gli azzurri anche dal 5° posto, che con l’attuale ranking garantirebbe ugualmente l’accesso in Champions League.

Di seguito la nuova classifica di Serie A:

Inter 75 pt. Milan 59 pt. Juventus 58 pt. Bologna 51 pt. Roma 48 pt. Atalanta 47 pt. Napoli 44 pt Fiorentina 43 pt. Lazio 40 pt.

La Lazio di Maurizio Sarri, però, giocherà domani sera allo Stadio Olimpico contro l’Udinese. Il match per i biancocelesti non è certamente facile dato che i friulani sono alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. In caso di vittoria, però, la Lazio si porterebbe ad un solo punto dai ragazzi di mister Calzona.