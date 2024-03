Dove vedere Barcellona-Napoli in tv e streaming: tutte le possibilità

Barcellona – Napoli sarà uno degli appuntamenti più seguiti della prossima settimana: ecco tutte le info in merito.

Ci siamo, manca sempre meno al ritorno degli ottavi di finale di Champions che andranno in scena questa settimana. Sarà il Napoli ad aprire le danze per le italiane, ospite del Barcellona martedì sera all’Estadi Olímpic Lluís Companys, stadio temporaneamente in uso per i blaugrana, in attesa di abbracciare il nuovo Camp Nou.

Ancora tutto da decifrare in termini di passaggio del turno. All’andata, il team di Francesco Calzona è infatti riuscito a strappare un pari grazie alla rete di Victor Osimhen, mostrando nei minuti successivi di poter addirittura ottenere la posta grossa. Il Barcellona resta infatti favorito, ma ad oggi, non rappresenta più un avversario impossibile, a maggior ragione a seguito dei segnali confortanti dati dai campioni d’Italia nelle ultime settimane.

Con ogni probabilità, si affiderà al solito undici Calzona, con pochi dubbi che porterà con sé sino alla vigilia. Questa la possibile formazione di partenza:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Lobotka, Traorè, Anguissa, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Barcellona – Napoli: che attesa, tutte le info relative al match di martedì

Xavi Hernandez, allenatore dei catalani, è infatti alle prese con una moltitudine di infortuni, non ultimi quelli di De Jong e Pedri, due pezzi da 90, nonché titolari inamovibili del Barcellona, che saranno costretti a dare forfait contro il Napoli.

Nelle ultime ore, la leggenda del club ha però appurato il recupero di Lamine Yamal e Raphinha, uscito malconcio nell’ultimo impegno con il Mallorca, terminato uno a zero proprio grazie ad una magia del sopracitato Yamal, anche lui non al meglio delle proprio condizioni nell’ultimo periodo.

Queste, le probabili scelte di Xavi:

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Gundogan, Joao Felix; Lewandowski.

Insomma, due team che non se la passano benissimo, entrambi rispettivamente campioni nazionali in carica, ma allo stesso tempo, ad oggi, ben distanti dalla vetta di Liga e Serie A. Ma dove si potrà seguire la sfida di Barcellona? I novanta minuti, che potrebbero diventare 120 in caso di ulteriore pareggio, che andranno in scena martedì 12 alle ore 21:00, per ciò che concerne la televisione potranno essere seguiti su: Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Spor 4K (213), Sky Sport (252), Infinity+. Per lo streaming, invece, ci saranno 4 opzioni: SportMediaset, Mediaset Infinity, Sky GO, NOW.

Napoli quindi anche in chiaro vista l’importanza dell’evento, che è stato preferito da Mediaset a quello che andrà invece in scena mercoledì 13, sempre in Spagna, questa volta a Madrid, tra l’Atletico di Diego Simeone e l’Inter di Simone Inzaghi. Una scelta che farà certamente piacere ai tifosi partenopei, vogliosi di vivere un serata magica a seguito di una stagione oggettivamente deludente ad oggi.