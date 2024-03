Barcellona, Xavi recupera due titolari e spera nel ritorno del big: le ultime

Nuove news dall’infermeria del Barcellona: i catalani, vittima di parecchi infortuni, recuperano due pezzi da 90.

Ci siamo, dopodomani andrà in scena in Spagna il secondo atto dell’ottavo tra Napoli e Barcellona. I campioni d’Italia, dopo aver agguantato il pareggio grazie alla rete di Victor Osimhen nel match d’andata, sperano in una serata magica per conquistare per il secondo anno di fila i quarti di finale.

Un’impresa che non sarà di certo semplice, ma che il team di Francesco Calzona affronterà consapevole della propria forza e soprattutto della crescita avvenuta nel corso della gestione dell’attuale commissario tecnico della Slovacchia, in grado di dare nuova linfa ai campioni d’Italia in carica.

Barcellona – Napoli: Xavi può sorridere, due recuperi per lui

Stagione complicata anche per il Barcellona, distante dalla prima posizione, occupata attualmente dal Real Madrid di Carlo Ancelotti ed alle prese con varie problematiche. Tra queste quella relativa a Xavi Hernandez, che nelle scorse settimane ha annunciato la decisione di lasciare Barcellona al termine della stagione, ma soprattutto, quello riguardante gli infortuni.

Oltre a Gavi, lungo degente, nelle scorse settimane il Barcellona ha perso anche due perni del proprio centrocampo: De Jong e Pedri, nomi altisonanti, nonché titolari inamovibili nelle formazioni scelte dalla leggenda del club. A questi problemi, la scorsa settimana si erano aggiunti quelli di Lamine Yamal e Raphinha, che nel corso delle ultime uscite non erano sembrati nelle migliori condizioni fisiche.

A quanto pare, però, i due esterni offensivi avrebbero recuperato, almeno stando a quanto riportato dall’autorevole fonte spagnola, Mundo Deportivo. I colleghi spagnoli hanno infatti dato certa la presenza delle due ali, aggiungendo inoltre un punto interrogativo su altri due calciatori blaugrana: Ferran Torres e Marcos Alonso. I due, avrebbero svolto parte dell’allenamento in gruppo e potrebbero strappare una convocazione che per onor del vero, ad oggi, appare comunque complicata.

Risulterà decisiva la seduta di rifinitura che si terrà nella giornata di domani, lunedì 11 marzo 2024, quando le ore che separeranno le due compagini dal big match si ridurranno a ventiquattro. Insomma, sarà una giornata decisiva per i padroni di casa, speranzosi di poter affrontare il Napoli disponendo di quante più frecce possibili, nella consapevolezza di essere obbligati a vincere per non cadere in rovinose contestazioni da parte della propria tifoseria, già insoddisfatta per un cammino stagionale ad oggi non all’altezza del nome del club, che resta nonostante le difficoltà societarie tra i più prestigiosi al mondo.