Barcellona-Napoli, decisione presa: la notizia è ufficiale

Prende sempre più forma lo scontro fra Barcellona e Napoli. La news sul match arriva quindi a 48 ore dal calcio d’inizio della sfida.

Barcellona-Napoli prende sempre più forma nelle menti dei migliaia di tifosi pronti ad assistere alla sfida di Montjuic. In particolare, sia blaugrana che partenopei sono in attesa di uno dei match cardine per entrambe le compagini implicate, chiamate a scendere in campo alle ore 21 di martedì 12 marzo. I prossimi giorni saranno quindi fondamentali ai fini di ambedue le squadre per organizzare le idee dopo gli incontri di campionato e per fare la conta di indisponibili, visti i tanti acciacchi fisici che hanno caratterizzato sia la rosa a disposizione di Calzona che quella di Xavi. Nel frattempo, ecco giungere la news ufficiale sul match.

Barcellona-Napoli, scelto Makkelie per dirigere l’incontro

La UEFA ha da poco annunciato tramite un comunicato ufficiale le designazioni arbitrali per la seconda turnata dei match di ritorno degli ottavi di Champions League. Anche le ultime 4 sfide sono infatti state assegnate ai propri direttori di gara, con particolare attenzione al match del Napoli dopo le polemiche scaturite negli ultimi giorni dopo il lavoro di Orsato al Maradona contro il Torino.

Barcellona-Napoli sarà affidata all’olandese Danny Makkelie, per la seconda volta in stagione posto in direzione di una gara europea degli azzurri. Il fischietto dei Paesi Bassi ha infatti arbitrato anche il confronto di novembre al Maradona fra azzurri e Union Berlino, terminato 1-1 e caratterizzato dalla rete di Matteo Politano. Ad accompagnare uno dei migliori arbitri del panorama europeo in questo viaggio vi saranno dunque gli assistenti de Vries e Steefstra, con sala VAR affidata invece a Dieperink. Nel frattempo, alcuni dati circa i precedenti italiani di Makkelie cominciano a far vociferare negativamente all’ombra del Vesuvio, visto l’impietoso score con protagonista l’arbitro olandese.

Makkelie una sentenza contro le italiane, solo due successi negli ultimi anni

Oltre a Napoli-Union Berlino, Makkelie ha avuto modo di dirigere numerosi incontri di compagini italiane impiegate in Europa negli ultimi anni, totalizzando uno score tutt’altro che rassicurante per gli azzurri. L’olandese ha infatti diretto questa stagione la sfida fra Newcastle e Milan terminata 1-2, ma che ha visto però i rossoneri retrocedere dalla Champions all’Europa League. Sempre i rossoneri hanno quindi conosciuto il sapore della sconfitta nella stagione 21/22 con Makkelie alla guida del match, in occasione di Milan-Liverpool terminata 1-2. Non se la passa di certo meglio la Juventus, diretta dall’olandese nella semifinale di Europa League dello scorso anno che ha visto trionfare il Siviglia, ne tanto meno la Roma, sconfitta 0-3 in casa dal Porto nel lontano 2016 con Makkelie che espulse De Rossi ed Emerson Palmieri.

A spezzare la “maledizione” ci ha quindi pensato l’Inter questo inverno, vincendo 1-0 contro il Benfica pur patendo a lungo numerose difficoltà. Anche i nerazzurri patirono però l’effetto Makkelie nel 2020, con l’olandese che diresse la finale di Europa League persa dall’Inter di Conte contro il Siviglia. La speranza dei tifosi del Napoli è quindi quella di invertire tale rotta negativa.