Accostato al Napoli, doppio annuncio a sorpresa sul futuro del tecnico: avete sentito?

Il prossimo allenatore del Napoli non è ancora stato deciso e la lista di De Laurentiis è corposa: doppio annuncio sul futuro del possibile nuovo tecnico.

La stagione del Napoli si avvicina verso la conclusione e secondo molti tifosi azzurri sarebbe la fine di un’agonia. Dopo la vittoria dello scudetto, il Napoli è crollato. Gli azzurri non solo non hanno ripetuto quanto fatto lo scorso anno, ma non si sono nemmeno avvicinati ad essere una squadra simile a quella campione d’Italia.

I risultati si sono visti sul campo. Il Napoli è solo 7° in classifica e la zona Champions League dista sempre più. Gli azzurri, ora, devono puntare quantomeno a ritornare in Europa, ma per il futuro non c’è ancora una strada ben designata.

Aurelio De Laurentiis è chiamato a scegliere un nuovo allenatore, dato che il contratto di Francesco Calzona scade il prossimo giugno. Sono diversi i nomi possibili e che sono stati accostati agli azzurri. Tra questi c’è anche quello di Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan, il cui futuro appare in bilico da diverso tempo.

Prossimo allenatore Napoli, annuncio sul futuro di Pioli

Da diverso tempo, ormai, tra i nomi che vengono accostati alla prossima panchina del Napoli, c’è anche quello di Stefano Pioli. I tifosi rossoneri, infatti, da tempo chiedono il suo esonero, nonostante il club si trovi al 2° posto alle spalle solo di un’Inter schiacciasassi.

Il futuro del tecnico emiliano è ancora tutto da scrivere e a tal proposito, negli ultimi giorni è arrivato un doppio annuncio.

Il primo è arrivato proprio dall’attuale tecnico rossonero che ha spiegato come in questo mondo tutti sanno di non avere certezza riguardo il futuro e come questo interessi anche il suo caso.

Di seguito le sue parole a Dazn nel post partita di Milan-Empoli:

Si parla tanto del suo futuro… È un tormentone?

“Non so, ditelo voi (ride, ndr). Continuo a sentire e a dire che il club mi sta facendo lavorare nelle migliori condizioni possibili, che alleno un gruppo molto disponibile e di qualità. Si parla troppo del futuro, il futuro è incerto per tutti, figuriamoci per l’allenatore di un grande club. Siamo tutti concentrati sul presente e sulla prossima partita, è quello che conta di più”.

Oltre a Pioli, del futuro del tecnico ha parlato anche Paolo Scaroni, presidente del club di via Aldo Rossi. Scaroni, prima del calcio d’inizio di Milan-Empoli, ha rasserenato l’ambiente rossonero, spiegando come la società abbia fiducia nel tecnico dell’ultimo scudetto e soprattutto come tutte queste chiacchiere in merito al suo futuro siano solamente un tormentone.