Xavi spavaldo: “Pronti per il Napoli”, notizia inaspettata su Raphinha

Xavi già pronto per il Napoli: sviluppi importanti sulle condizioni fisiche di Raphinha in vista del match di Champions League.

Martedì 12 marzo andrà in scena l’ottavo di finale di ritorno che vedrà protagonisti Barcellona e Napoli. Le due squadre si contendono un posto per i quarti di Champions League: un traguardo fondamentale ambo i lati. I blaugrana hanno l’obiettivo di tornare grandi dopo anni terribili, gli azzurri, invece, vogliono confermare quanto fatto di buono nella passata stagione in cui si sono dovuti arrendere soltanto contro il Milan.

In ballo c’è anche la qualificazione al prossimo Mondiale per Club 2025: in caso di passaggio del turno dei partenopei e di una vittoria di una tra le due sfide dei quarti di finale, il Napoli scavalcherà la Juventus nel Ranking e parteciperà di diritto alla competizione. Il posto disponibile è soltanto uno poichè l’altro è stato occupato dall’Inter.

Xavi, dopo la sfida con il Mallorca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha affermato che la sua squadra è pronta ad affrontare il club partenopeo: “La squadra ha ritrovato la forma e finalmente abbiamo più equilibrio poichè in Champions League i gol li paghi caro”. Il tecnico spagnolo ha anche chiarito le condizioni fisiche di Raphinha in vista del match col Napoli.

Infortunio Raphinha, le ultime da Barcellona

L’ala brasiliana, nell’ultimo match contro il Mallorca, ha subito un colpo da Copete in occasione del rigore poi assegnato grazie all’ausilio del Var ai blaugrana. Raphinha ha tentato di rimanere in campo per arrendersi poi solo al minuto 37 quando ha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Fermin.

Un altro infortunio che complica ancora di più i piani europei del Barcellona poichè nelle ultime settimane, Xavi, ha dovuto fare a meno di De Jong e Pedri, con Gavi e Ferran Torres infortunati da tempo. L’allenatore catalano ha voluto, dunque, fare chiarezza sull’entità dell’infortunio dell’ex Leeds Utd: “Raphinha? Non si tratta di infortunio o lesione, ma solamente di un colpo. Mi ha detto che ha ricevuto solamente un colpo, quindi dovrebbe essere disponibile per la partita contro il Napoli di martedì in Europa”.

Una notizia che, di conseguenza, influenzerà maggiormente il lavoro che Calzona ed il suo staff stanno svolgendo in vista dell’importantissimo incontro. Passi falsi non sono più ammessi e la squadra campione d’Italia in carica ha l’obbligo di regalare una soddisfazione ai tifosi dopo una stagione completamente da cestinare.