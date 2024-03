Xavi, il gesto prima di Barça-Napoli è da non credere: lo scatto è virale – FOTO

Xavi, episodio da non credere prima di Barcellona-Napoli, decisivo ottavo di finale di Champions League: le immagini del gesto

Mancano pochi giorni alla gara più attesa dell’anno. Sì perché Barcellona-Napoli non è solo un semplice ottavo di finale di Champions League. Il Napoli si gioca anche l’accesso al Mondiale per Club. Inoltre, un buon percorso in Champions League potrebbe portare prepotentemente avanti la candidatura di Calzona come allenatore anche per la prossima stagione. Gran parte della stagione azzurra passerà per l’Estadi Olimpic di Barcellona. Alla fine della gara, a prescindere dal risultato, qualcosa nelle ambizioni del Napoli cambierà.

Anche il Barcellona però ha davvero tanto da giocarsi. Xavi ha annunciato che a fine stagione lascerà il club. Per questo motvi vuole concludere al meglio l’esperienza in blaugrana. Il Barcellona ultimamente sta recuperando in classifica, ma per vincere la Liga servirà un’impresa. Il Real Madrid dista cinque punti, oggettivamente non troppi, ma i Blancos non perdono in campionato da settembre, recuperare punti su una squadra del genere non è certo semplice. Quindi in casa Barça c’è la volontà di far bene in Champions e il pareggio del Maradona aumenta di sicuro le speranze qualificazione.

Xavi studia in vista di Barcellona-Napoli: gesto da non credere in tribuna

Una dimostrazione del fatto che il match sia molto sentito anche in casa blaugrana è quanto avvenuto ieri durante Barcellona-Maiorca. Il Barcellona ha aperto la giornata di Liga con un successo per 1-0, grazie alla super rete di Lamine Yamal. Xavi, squalificato, ha assistito alla gara in tribuna.

Il Napoli ha giocato in contemporanea contro il Torino. È diventata quindi virale l’immagine che immortala il tecnico e i suoi collaboratori “spiare” la partita degli azzurri. Il tecnico ha poi ammesso: “Dovevamo farlo perché il Napoli è il nostro prossimo rivale, tenevamo traccia del risultato e di alcune situazioni che dovevamo considerare”, spiega Xavi.

Nonostante in quel momento c’era la squadra in campo, in un match tra le altre cose molto importante per la rincorsa alla testa della classifica, Xavi non ha voluto perdere occasione per osservare il Napoli in contemporanea. L’allenatore dei catalani e il suo staff hanno studiato alcuni aspetti chiave in vista della gara del 12 marzo.

Di seguito le immagini, riportate dal portale Relevo, che raffigurano Xavi nel suo palco, con alle spalle un televisore che trasmette Napoli-Torino, ultimo match degli azzurri. I dettagli: