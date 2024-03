Traoré: “Non sto ancora al 100%, mi dispiace. Barcellona? Abbiamo un piano”

Il Napoli raccoglie solo un pareggio dalla sfida interna contro il Torino. Nel post gara, anche Hamed Junior Traorè ha parlato della prestazione azzurra.



C’è grande rammarico in casa Napoli dopo il solo punto raccolto nell’anticipo della 28esima giornata di Serie A contro il Torino di Ivan Juric. La squadra allenata da Francesco Calzona ha frenato in casa, chiudendo la sfida sul punteggio di 1-1. Un pari che ha destato profonda amarezza tra le file del partenopei, così come confermato dalle dichiarazioni rilasciate nel post match da Hamed Junior Traorè ai microfoni di Sky Sport.

Traorè commenta il pari contro il Torino

Dopo l’amaro pareggio rimediato in casa contro il Torino, Hamed Junior Traorè ha analizzato la prova della squadra azzurra ai microfoni di Sky Sport, mostrandosi profondamente rammaricato per il punteggio finale: “C’è dispiacere, però dobbiamo pensare ad andare avanti. Abbiamo fatto una buona gara, la squadra ha creato tanto. C’è mancato qualcosa per portare a casa la vittoria, torneremo a lavorare più forte di prima”.

Traorè ha fatto chiarezza sulla sua condizione fisica: “Sono arrivato non al meglio delle mie condizioni, ma adesso fisicamente sto bene. Non credo di essere al 100%, ma sono sulla strada giusta. Pari condizionato dalla partita con il Barça? Non abbiamo pensato alla gara di martedì, affrontiamo sempre partita dopo partita”.

Barça nel mirino: “Da domani penseremo alla sfida in Spagna. Al di là del Camp Nou, il Barcellona resta un top club a prescindere su che campo si gioca. Noi ci faremo trovare pronti per questa gara”.

Traorè ha sottolineato: “Non vedo l’ora di tornare a ritrovare la giusta condizione. Sto lavorando duro per tornare quello di un tempo”.