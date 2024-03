Torino, Paro: “Pari meritato, abbiamo approfittato di un loro punto critico”

Paro, vice di Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post gara di Napoli – Torino.

Il Napoli conferma la propria crescita nella prestazione, non nel risultato però. Solamente uno a uno contro il Torino di Ivan Juric, questa sera sostituito dal suo vice Paro. Sfortunati gli azzurri, capaci di sbloccare una gara molto intensa dopo circa un’ora grazie alla rete di Kvaratskhelia, salvo poi farsi recuperare a tre minuti di distanza.

Decisiva la sfortunata carambola che ha favorito Sanabria, tra i più criticati in quel di Torino negli ultimi mesi, ma proprio stasera capace di inventarsi un eurogoal, una rete che mancava al paraguaiano proprio dalla gara d’andata.

Paro, le parole del vice del Torino ai microfoni di DAZN: soddisfazione per i granata

Intervenuto ai microfoni di DAZN a causa della squalifica di Ivan Juric, Paro, vice del Torino, ha così analizzato al gara:

“Siamo soddisfatti, non era facile riprenderla. Siamo passati sotto contro una squadra forte ed in salute, siamo stati bravi a reagire. Il Napoli ha giocatori importanti che ti costringono a restare basso, abbiamo avuto occasioni in ripartenza che avremmo potuto sfruttare meglio” – parte così Paro, che poi commenta la bellissima rovesciata di Sanabria: “Speriamo si sia sbloccato, servirà assolutamente continuità nel lavoro settimanale”.

Un pensiero poi all’aspetto tattico, nello specifico sulle uscite e gli inserimenti di Buongiorno, autore di una grande partita:

“Sugli inserimenti di Buongiorno ci lavoriamo, ovviamente non li proponiamo sempre e a prescindere, bisogna rapportare la giocata alle situazioni. Uscite? Lobotka si alzava e noi dovevamo trovare velocemente Vlasic, se non lo fai con qualità rischi qualcosa, siamo felici ma dobbiamo lavorare e migliorare, proprio nel trovare l’uomo libero potevamo fare ancora di più anche stasera”.

Infine, sulla reazione di Juric al termine della gara, Paro ha così chiosato:

“Juric era contento, non è potuto scendere negli spogliatoi ma era felice. Ora sta già pensando alla prossima gara, ci aspettano impegni decisivi, ogni gara per noi è importante”.

Tanta soddisfazione per Paro quindi, conscio di essere riuscito a portare via punti ad una squadra in netta ripresa, che solamente pochi giorni fa costringeva la Juventus a rinunciare definitivamente alla corsa scudetto.