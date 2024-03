Popovic e Zerbin, poco minutaggio a Monza: insorgono i tifosi

Cresce la preoccupazione in casa Napoli per i due calciatori azzurri. Le news sugli azzurri non rassicurano i tifosi.

Va via metà del 28º turno di Serie A dopo gli odierni match del sabato. La giornata, aperta dal pari inaspettato fra Napoli e Torino, è infatti proseguita con gli sconti salvezza fra Cagliari e Salernitana e Sassuolo Frosinone, prima di giungere all’ennesimo trionfo dell’Inter sul campo del Bologna. A preoccupare però i tifosi azzurri, quanto accaduto nel corso di Genoa-Monza, terminato 2-3 in favore dei brianzoli. In particolare, a destare sospetto è l’ennesimo ingresso mancato per Zerbin e Popovic, cui rendimento in Lombardia non ha rispettato gli accordi pattuiti.

Zerbin e Popovic ancora nell’ombra, la situazione preoccupa il Napoli

Vivono l’ennesima sfida dalla panchina i due prospetti di proprietà del Napoli in casa Monza. Raffaele Palladino, anche in occasione del match contro il Genoa, non ha infatti schierato Zerbin e Popovic, per l’ennesima volta relegati al ruolo di riserva. In particolare, per l’esterno ex Frosinone è la quinta panchina di seguito, dopo aver totalizzato circa 120 minuti nelle prime 3 gare contro i brianzoli. Ben più grave, invece, la situazione del giovane trequartista classe 2006, ancora lontano da un suo debutto in Serie A.

Dopo non esser stato convocato per ben 5 partite consecutive, Popovic ha passato in panchina le ultime 3 gare del Monza, senza collezionare nemmeno un minuti da subentrato. Il debutto è però arrivato lo scorso 1 marzo in Primavera 1, quando l’ex Partizan ha giocato da titolare la sfida persa di misura dal Monza contro l’Empoli. Nessun gol e nessun assist per Popovic, che resta però un mistero sia per i tifosi del Napoli che per quelli del Monza. Se il capitolo Zerbin poco tange ai supporter, visto il probabile addio agli azzurri dell’esterno al termine del prestito, la speranza resta ora quella di vedere in campo almeno il 2006 nelle prossime gare, vista la salvezza già raggiunta dai brianzoli.

Popovic e Zerbin sono un mistero: c’era da aspettarselo?

Pochi minuti per Popovic e Zerbin, c’era da aspettarselo? È inutile girarci intorno, la risposta può solo che essere affermativa. Per quanto i due godano di uno splendido talento, purtroppo i posti nell’attacco del Monza sono limitati, così come sugli esterni. I vari Mota, Pessina, Colpani, Carboni, Pessina e Machin, già in sintonia con l’ambiente e rodati da Palladino, lasciano infatti poco spazio al minutaggio dei due calciatori di proprietà del Napoli. Situazione, questa, che non sarebbe migliorata neanche in caso di concretizzazione dell’accordo con il Frosinone, vista la presenza dei vari Caso, Cuni, Mazzitelli, Soule, Kaio Jorge e tanti altri.