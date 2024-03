Napoli, finisce il sogno: l’aritmetica condanna gli azzurri

Arriva ufficialmente dopo la conclusione di Bologna-Inter l’annuncio circa il Napoli. Dura la batosta da digerire per i tifosi azzurri.

Non esattamente il migliore dei risultati quello ottenuto dal Napoli di Calzona contro il Torino in vista delle due trasferte contro Barcellona e Inter. Gli azzurri, sotto la guida del nuovo tecnico, sono infatti rimasti imbattuti dopo le due vittorie contro Sassuolo e Juventus e grazie ai 3 pareggi per 1-1 portati a referto, sebbene contro i granata si doveva e si poteva fare di meglio. Ulteriori due punti persi hanno difatti trovato ben presto il modo di pesare nuovamente su degli azzurri apparsi in crescita e distratti solo in occasione della rete di Sanabria. Rete, questa, che oltre al pari ha sancito appunto un nuovo verdetto in casa Napoli, fortificato dalla recente vittoria dell’Inter sul Bologna.

L’Inter vince a Bologna, il Napoli non è più Campione d’Italia

Dopo 28 partite di Serie A e a 10 gare dal termine del campionato, ecco arrivare la news resa ufficiale dalla matematica. Il Napoli non è più Campione d’Italia in carica, dato il pareggio maturato contro il Torino e la successiva vittoria dell’Inter sul terreno da gioco di Bologna. Tale insieme di risultati ha infatti portato le due compagini a concludere il 28° turno di Serie rispettivamente a quota 75 e 44 punti.

Un’impietosa distanza di 31 lunghezze, che difatti priva gli azzurri del titolo di Campioni d’Italia. Con 10 sfide rimaste da giocare, fra cui anche lo scontro diretto di settimana prossima, e soli 30 punti rimasti disponibili, il Napoli non può più ambire a lottare per lo Scudetto. Un dato già ampiamente pronosticabile all’ombra del Vesuvio, dove nessuno ha mai creduto in una rimonta azzurra dopo gli ultimi e pessimi risultati. Essere però condannati dalla matematica a ben 10 giornate dalla fine, e di conseguenza con 1/4 di campionato ancora da giocare, fa però male ai tifosi partenopei, che appena 300 giorni fa festeggiavano un trionfo atteso 33 anni alla Dacia Arena di Udine.

Il Napoli non è più Campione d’Italia, un tonfo tanto duro quanto evitabile

Sta tutto in Napoli-Torino di appena 24 ore fa il riassunto di una compagine partenopea privata del titolo di Campione d’Italia a 10 giornate dal termine. Uno score persino peggiore di quello maturato fra il Milan di Pioli e gli infermabili azzurri di Spalletti, con lo stesso undici che ora dista 31 punti dall’Inter capolista. Un bilancio pesantissimo, frutto dei numerosi errori di gestione che ormai a Napoli sono ripetuti dai tifosi come una filastrocca. E non sono solo i pessimi risultati maturati nei big match a pesare ora sui supporter azzurri, che hanno visto la propria squadra trionfare solo contro la Juventus 7 giorni fa.

È il singolo punto maturato nel doppio confronto con il Torino a farlo, così come i soli 2 punti su 6 contro il Genoa, il pari di Cagliari, la sconfitta contro l’Empoli e lo stop di Bologna a inizio stagione, con solo Dio che sa quanto avrebbe inciso sulla stagione partenopea un eventuale centro dal dischetto di Osimhen al Dall’Ara. Tante piccole accortezze che non avrebbero di certo reso il Napoli una contender al titolo, ma che avrebbero potuto senz’altro risparmiare una tale mortificazione ai sempre presenti tifosi. Che si riparta da questa umiliazione a testa bassa, pensando a tali ferite con la paura di procurarsene delle nuove. Perché spesso sono i ricordi delle rovinose cadute passate a mantenere in piedi chi ha da poco toccato il fondo.