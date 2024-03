“Mi piace la Serie A”, lo vuole il Napoli: possibile colpaccio di mercato in estate

L’uomo mercato apprezza molto la Serie A: il Napoli lo monitora attentamente da lontano per tentare il colpaccio.

Il calciatore in questione ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. In questa stagione ha siglato 4 reti ed un assist in 22 apparizioni con il suo club. Ha appena firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2028 ed ha stipulato la super clausola col proprio club che si aggira tra i 100 ed i 150 milioni di euro.

Il suo nome è Georgiy Sudakov, centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk, in cima della lista dei desideri dei top club europei. Su tutti, infatti, si stanno muovendo diverse big: Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool (quest’ultima concretamente interessata all’acquisto del giocatore).

Il talento ucraino è nei radar di Napoli e Juventus che vorrebbero portarlo in Italia approfittando dell’approvazione del calciatore e dell’eventuale desiderio di provare un’esperienza formativa in un campionato importante e dal livello interessante come quello italiano. In Serie A, diversi calciatori hanno svoltato la propria carriera provenendo a volte proprio dalla Premier League come Tomori, Abraham e Loftus-Cheek.

Sudakov apprezza la Serie A, si ispira ad un centrocampista italiano

Il classe 2002 ha voluto rendere pubblico il suo apprezzamento per i diversi club che hanno mostrato interesse nei suoi confronti e non ha nascosto tutta la sua ammirazione nei confronti del campionato di Serie A: “È bello sapere di avere un tale riconoscimento, ma io continuo a lavorare e non ci penso. La Premier League è un campionato incredibile, ma prima di tutto voglio giocare in una delle prime 5 leghe e l’Italia non fa eccezione in tal senso“.

Inoltre ha anche svelato quali sono le sue fonti principali d’ispirazione. Tra queste spiccano i nomi di Luka Modric e Phil Foden, ma anche quello di un centrocampista italiano: Niccolò Barella. L’interista è stato elogiato per la sua capacità di risultare un giocatore dinamico e in fase difensiva e in quella offensiva: “Mi piace il modo di giocare di Luka Modric, poi Phil Foden è un grandissimo calciatore che sta dimostrando tutta la sua fantastica qualità. E posso citare anche Barella. Sono tutti calciatori molto creativi e con grandi colpi, che stanno offrendo prestazioni incredibili ad alto livello già da molto tempo. Se parliamo di Modric sono 15 anni che fa certe cose in grandi palcoscenici. Barella e Foden sono più giovani, ma da almeno 5 anni giocano a grande livello ed è un qualcosa di fantastico”.