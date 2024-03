Meret sotto accusa dai tifosi, il gol del Torino è anche colpa sua?

Meret al centro delle polemiche: il gol di Sanabria e l’uscita mai compiuta dall’ex portiere di Spal ed Udinese.

La squadra partenopea fatica a prendere forma: ennesimo pari che non smuove nulla in classifica e tanti rimpianti in una stagione davvero terrificante. La zona Champions è lontana e soltanto un passo falso delle principali pretendenti può far riaccendere le ambizioni della società di De Laurentiis.

Nella giornata di ieri il Napoli non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro la squadra granata di Ivan Juric. Molte polemiche sul gol di Sanabria hanno preso di mira Alex Meret, definito colpevole per non aver avuto la reattività di fare un passo avanti ed anticipare il numero 9 del Torino, capace di girare il pallone in maniera efficace.

Meret assolto dai quotidiani sportivi, le pagelle

I principali quotidiani sportivi hanno assolto l’estremo difensore partenopeo che non ha avuto il tempo materiale proprio per anticipare la giocata a causa della velocità con la quale è schizzato il pallone nell’area piccola. L’analisi de “La Gazzetta dello Sport” sorvola il gol subito ed elogia il portiere per le sue gesta: “Due appoggi di piede da rivedere, poi è miracoloso su Zapata e coraggioso in un paio di uscite in mischia”. Il voto assegnato è 6,5.

Lo stesso che gli reca anche “Il Mattino” che lo reputa assolutamente incolpevole sul gol di Sanabria e fenomenale nell’intervento di pura reazione e qualità sulla conclusione di Duvan Zapata: “Che reazione sul tiraccio di Zapata: poi è un continuo controllo delle scorribande. Sul gol di Sanabria non sbaglia certo lui”. La valutazione de “Il Corriere dello Sport”, invece, scende di poco, voto 6, poichè vengono messe in rilievo le sue difficoltà nel gioco con i piedi: “Qualche brivido nella gestione con i piedi, ma è bravo su Zapata nel primo tempo. Condannato sul volo di Sanabria”.

Prestazione Meret, il pensiero della redazione di SpazioNapoli

Il portiere azzurro fatica ancora nel gioco con i piedi: troppi tentennamenti e rischi che in passato hanno fatto pagare dazio all’intera squadra. Nonostante ciò, la parata di pura reazione e di estrema qualità sul tiro di Duvan Zapata ha lasciato il segno. L’eventuale marcatura dell’ex attaccante dell’Atalanta avrebbe complicato dapprima le cose e, di conseguenza, fatto scoprire la squadra di Calzona. Sul gol di Sanabria non è giusto definirlo colpevole poichè il pallone schizza improvvisamente, causa sfortunato rimpallo, verso l’area piccola e viene sorpreso in controtempo. Voto 6.