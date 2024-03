Mercato Napoli, possibile colpo a zero dalla Francia: è lotta al Milan

Mercato Napoli, dalla Francia aprono al colpo a parametro zero, anche il Milan ci prova: duello di calciomercato in vista dell’estate

Nonostante il campionato sia ancora in corso d’opera e c’è da centrare una miracolosa qualificazione alla prossima Champions, la squadra di mercato azzurra è già al lavoro per individuare profili interessanti ed occasioni di mercato in vista dell’estate. Di certo la scelta del prossimo allenatore del Napoli influirà sulle successive mosse di mercato, a seconda del sistema di giovco utilizzato dal nuovo tecnico. Certo è che, a prescindere dalla conquista o meno del pass qualificazione alla prossima Champions, la prossima sarà un’estate piena di colpi di scena dal punto di vista del calciomercato.

Tanto dipenderà anche dalla cessione, o meno di Victor Osimhen. Il suo elevato prezzo del cartellino può condizionare le operazioni di calciomercato del Napoli. D’altro canto però ci sarà anche bisogno di trovare un sostituto all’altezza. Cosa non facile, se pensiamo all’impatto che il calciatore ha avuto sul campionato in questi anni di permanenza a Napoli. Gli azzurri perderanno anche Zielinski, che approderà all’Inter a parametro zero. È per questo che il Napoli avrebbe individuato un rinforzo per il centrocampo: Yusuf Yazici, esterno destro, all’occorrenza punta centrale, del Lille.

Calciomercato Napoli, piace Yazici: è forte la concorrenza del Milan

Stando a quanto riportato dal portale francese RMC Sport il Napoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista turco del Lille Yusuf Yazici. Il calciatore è in scadenza a fine stagione, gli azzurri sarebbero quindi pronti a cogliere l’occasione di mercato a parametro zero.

Su Yazici però non c’è solo il Napoli. Anche il Milan avrebbe intenzione di affondare il colpo. Ala destra naturale, ma grazie alla sua grande duttilità è in grado di occupare gran parte dei ruoli sul fronte offensivo. È dotato di ottima tecnica, velocità e tiro. Più che un goleador, riveste molto spesso le vesti di assistman.

Napoli, è Yazici il rinforzo giusto? Cosa ne pensiamo

Le doti del calciatore non sono minimamente in discussione. Il profilo è validissimo, poi si sa il Lille da anni sforna talenti su talenti. Tuttavia, c’è da considerare un fattore: il Napoli in questa determinata zona di campo ha davvero tante alternative. Ai titolari Kvaratskhelia e Politano si aggiungono Raspadori, Lindstrom e il nuovo acquisto Ngonge. Oltre alla possibilità Traorè, che è in grado di giocare più avanzato. Forse sarebbe più efficiente concentrare risorse per mettere a punto un acquisto in difesa, ancor prima che pensare a possibili nuovi colpi sulla trequarti.