Rrahmani, Cajuste e Ngonge out contro il Barça? Cosa trapela sulle condizioni

Novità dall’infermeria in vista dell’imminente turno di campionato: svelate le condizioni di Rrahmani, Cajuste e Ngonge.

News importanti in vista dei prossimi match che vedrà impegnato il Napoli di Calzona prima contro il Torino, allo stadio Maradona, e poi contro il Barcellona, allo stadio Olimpico Lluis Companys. Stasera verrà ospitato il Torino di Ivan Juric, il cui proposito sarebbe quello di ambire ad un posto in Conference League e rovinare la striscia di risultati utili consecutivi che gli azzurri stanno ricalcando.

Contro i granata Amir Rrahmani è in dubbio ed al suo posto è pronto Juan Jesus ad affiancare Ostigard, quest’ultimo certo della titolarità. Il difensore kosovaro era uscito infortunato nel match contro la Juventus ma il suo recupero è stato lampo. Tocca ora a Calzona se valutarlo pronto per stasera o magari risparmiarselo per la trasferta blaugrana, in un match delicatissimo non solo per la Champions League ma anche per la qualificazione al Mondiale per club 2025.

Intanto spuntano diverse novità che non fanno felici i tifosi del Napoli: Cyril Ngonge, infatti, presentatosi alla grande davanti al pubblico del Maradona, per ben 2 volte, è ancora alle prese con un problema muscolare e sembra che la sua assenza col Torino sia abbastanza scontata. A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Mattino.

Sorpresa a centrocampo, ecco chi scenderà in campo contro il Torino

Alle 20:45 andrà in scena la sfida tra le due compagini e il mister azzurro ha già in mente un strategia per affrontare la squadra piemontese. Per fare in modo che Hamed Junior Traorè possa recuperare la migliore condizione atletica e mentale, dopo la prima parte di stagione piena di tormenti e problematiche, in ottica Barça, Francesco Calzona ha in mente di schierare il centrocampo classico con Lobotka al centro ed Anguissa e Zielinski a fare da mezz’ale.

Una scelta quasi costretta a causa di un Dendoncker che non ancora è riuscito totalmente ad esprimersi e alle condizioni fisiche di Jens Cajuste: il centrocampista svedese, infatti, non scenderà in campo questa sera. L’ex Rennes ha subìto uno stiramento alla coscia che non gli permetterà di scendere in campo fino alla sfida contro il Barcellona.

In vista dell’incontro di Champions League, infatti, l’allenatore del Napoli sembrerebbe virare verso una scelta conservativa approfittando dell’impiego di Zielinski, escluso dalla lista UEFA e pronto a scendere in campo a fare la differenza in campionato. Notizie in ottica futura buone e che nell’immediato non sembrerebbero creare eccessivi affanni all’attuale tecnico del Napoli.