Napoli-Torino, tifosi da pelle d’oca: quello che succederà al Maradona è straordinario

Alle 20:45 c’è Napoli-Torino: l’accoglienza sarà quella delle grandi occasioni che solo lo stadio Maradona può regalare ai propri beniamini.

La ventottesima giornata di Serie A si apre proprio con Napoli-Torino. La partita ricorda scenari importanti che hanno contribuito a rendere celebre la crescita del Napoli: su tutti il 5-3 dell’inverno 2016 quando Dries Mertens condusse il match con ben quattro gol ed il “cucchiaione” che è rimasto nella mente di chi è innamorato di questo sport e ama la maglia azzurra.

Il Napoli di oggi è profondamente cambiato, gli unici che assistetter0 a quella prodezza furono Piotr Zielinski e proprio Francesco Calzona, in quel momento vice di Maurizio Sarri. Novanta minuti ben impressi nel cuore dei tifosi del Napoli che hanno risposto sempre presente in occasioni importanti come quella.

Anche stasera è previsto un supporto assoluto nei confronti dei propri beniamini: nonostante si tratti di venerdì sera, infatti, la risposta del pubblico è stata molto buona e nelle ultime ore, prima dell’incontro di Serie A, potrebbe esserci un’ulteriore impennata di acquisti di biglietti.

Stadio pienissimo, pubblico pronto a sostenere i propri beniamini

Dopo l’ultima grande stagione, conclusa con la vittoria dello Scudetto, vedere le condizioni in cui la squadra azzurra è stata riversata in praticamente tre quarti di campionato, è risultato essere un vero e proprio shock per il tifo partenopeo. L’entusiasmo che, appena un anno fa, si respirava nelle strade della città sotto l’ombra del Vesuvio sembra essere soltanto un bellissimo ma lontano ricordo.

Nonostante ciò, il calore del pubblico partenopeo, non è di certo cessato di esistere: contro i granata, infatti, ci saranno circa 45mila spettatori, pronti a recare il proprio sostegno alla causa. I calciatori del Napoli, dunque, sono chiamati a regalare delle risposte importanti dinanzi al proprio pubblico e per il raggiungimento dell’obiettivo in campionato e per le motivazioni in vista del prossimo match di Champions League.

Sentire accanto la fiducia del pubblico, infatti, potrebbe far ricompattare ancor di più il gruppo e risultare determinante ai fini della stagione. Il 12 marzo, infatti, ci sarà il ritorno dell’ottavo di Champions League contro il Barcellona e l’imperativo del Napoli è quello, soprattutto, di riconquistare la fiducia dei propri tifosi offrendo una prestazione dettata da impegno e sudore per la maglia. Anche per questa trasferta è previsto il sold-out, a dimostrazione che la gente, nonostante la crisi stagionale azzurra, è sempre accorsa a motivarli,