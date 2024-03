Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Calzona sorprende tutti

Sono state appena rese note le formazioni ufficiali di Napoli – Torino, primo turno di questa giornata di Serie A.

Dopo la roboante vittoria di Sassuolo e la conferma casalinga con la Juventus, il Napoli di Francesco Calzona è alla ricerca del terzo successo consecutivo. Un risultato che sarebbe importante soprattutto ai fini della classifica e che rappresenterebbe addirittura un evento mai accaduto nell’arco di questa annata.

Dall’altra parte il Torino di Ivan Juric, che proprio all’andata ebbe la meglio sul peggior Napoli della stagione con un netto 3 a 0, il punto più basso con ogni probabilità del campionato dei campioni d’Italia in carica.

Formazioni ufficiali: novità per Calzona, le scelte del tecnico

Viste le premesse, quindi, ci vorrà la migliore versione del Napoli e dei suoi top. Su tutti Victor Osimhen e Khvica Kvaratskhelia. Il nigeriano, dal suo rientro ad oggi, ha realizzato ben 5 goal, tra cui quello al Barcellona ed anche nell’ultimo turno, si è procurato il rigore decisivo ai fini del risultato finale di 2 ad 1 in favore degli azzurri.

Magic moment anche per il georgiano, che dopo la doppietta realizzata in Emilia, dove si era messo in mostra con due reti di pregevole fattura, oltre che con il “solito” assist per il suo gemello del goal Victor, è andato in goal anche contro la sopracitata Juventus. Un goal bellissimo, di pura tecnica e potenza, trasformando con un destro al volo un cross sul secondo palo.

Di seguito, l’undici scelto da Francesco Calzona per affrontare il Torino:

Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Sarà quindi Leo Ostigard a sostituire Amir Rrahmani, recuperato per la sfida di questa sera, ma probabilmente tenuto a riposo in vista dell’ottavo di finale contro il Barcellona in Champions League. Maglia da titolare anche per Piotr Zielinski, in panchina nelle ultime due uscite del Napoli, altra scelta con ogni probabilità legata all’impegno europeo molto ravvicinato, considerando l’impossibilità di schierare a Barcellona il polacco vista l’esclusione dalla lista.

Queste invece, le scelte di Juric:

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ginetis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata.

Solito tre, quattro, uno, due per il tecnico croato quindi, che a sorpresa ha deciso di rinunciare al suo fedelissimo Sanabria, autore all’andata del goal del momentaneo uno a zero, arrivato sul calare della prima frazione e che indirizzò verso la netta vittoria la propria compagine