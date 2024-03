Napoli-Torino, i convocati di Calzona: c’è un recupero importante

Questa sera si disputerà Napoli-Torino al Diego Armando Maradona, con il match che darà il via alla 28ª giornata di Serie A. C’è un recupero importante per Calzona, che potrà contare sull’azzurro per la gara di questa sera.

Il Napoli è chiamato a dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle ultime uscite in campionato. Gli azzurri sono chiamati all’esame Torino, con il match che si disputerà questa sera allo stadio Diego Armando Maradona.

Nei giorni antecedenti alla sfida con i granata, c’è stato qualche dubbio su alcuni azzurri, viste le loro condizioni precarie. Mister Calzona ha diramato i propri convocati per il match, e c’è un recupero importante per gli azzurri.

Napoli-Torino, recupero importante per Calzona: ci sarà contro i granata

In casa Napoli c’era attesa per i convocati di mister Francesco Calzona in vista della gara di questa sera contro il Torino. L’allenatore del Napoli doveva sciogliere alcuni dubbi circa le condizioni di vari azzurri, che negli ultimi giorni si sono allenati a parte a causa di piccoli problemi fisici. In dubbio c’era la presenza del difensore Amir Rrahmani, uscito a causa di un problema all’adduttore durante la sfida contro la Juventus. Alla fine Calzona ha optato per la convocazione del difensore kosovaro, che sarà dunque presente per la gara contro il Torino di questa sera. Tra i convocati c’è anche Victor Osimhen, pienamente recuperato già da qualche giorno. Per il Napoli ci sono sempre due azzurri out, che sono Jens Cajuste e Cyril Ngonge, che salteranno anche la gara contro il Torino.

Di seguito i convocati del Napoli per la gara contro il Torino: Meret, Gollini, Contini; Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jeus, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Zielinski, Dendoncker, Traoré, Lobotka; Lindstrom, Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen.

Dunque Calzona ha scelto di convocare Rrahmani, non optando per la scelta conservativa in vista della gara di martedì col Barcellona. Il difensore kosovaro difficilmente sarà rischiato contro il Torino, ed al suo posto in difesa dovrebbe esserci Leo Ostigard, affiancato da Juan Jesus. L’obiettivo degli azzurri resta comunque quello di aggiungere altri 3 punti in classifica, e quindi battere il Torino. Una vittoria inoltre avvicinerebbe il Napoli nel migliore dei modi alla sfida contro il Barcellona, che decreterà quale delle due squadre accederà ai quarti di finale di Champions League. L’auspicio di Calzona è quello di recuperare anche Ngonge in vista della gara con i blaugrana, visto che il francese potrebbe essere una pedina fondamentale per Calzona.

Il nostro pensiero sulla convocazione di Amir Rrahmani

Amir Rrahmani è il perno centrale della difesa del Napoli, con lo scettro passato nelle sue mani dopo la cessione di Kim. Il difensore kosovaro ha faticato (come tutta la squadra), ma si è ritrovato sotto la guida di Calzona. Rrahamani è uno dei leader di questo Napoli, e ciò ne dimostra la sua importanza anche dal punto di vista psicologico per i compagni. Sicuramente questa sera non sarà rischiato da Calzona, ma sarà preservato in vista della super sfida col Barcellona, dove Rrahmani dovrà limitare un certo Robert Lewandowski.