Napoli-Torino e Bologna-Inter partite trappola: due big a rischio forfait

Il Napoli è alla ricerca della terza vittoria consecutiva con il Torino, ma dovrà anche fare attenzione ai cartellini gialli.

Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali scelte da Francesco Calzona per Napoli – Torino. Il tecnico calabrese è alla ricerca della terza vittoria consecutiva sulla panchina dei partenopei, risultato mai ottenuto nel corso di questo campionato dai campioni d’Italia.

Il commissario tecnico della Slovacchia ha scelto di affidarsi ai migliori, rinunciando unicamente ad Amir Rrahmani, non al meglio e sostituito dal norvegese Leo Ostigard, oltre che ad Hamed Jr Traorè, sostituito da Piotr Zielinski, indisponibile per la trasferta europea di Barcellona.

Inamovibili i tre davanti, in particolare Victor Osimhen e Khvica Kvaratskhelia, mattatori assoluti delle ultime due giornate. Per il nigeriano ben 5 goal tra campionato e Champions dal suo rientro post Coppa d’Africa, magic moment anche per il georgiano, che tra Sassuolo e Juventus ha timbrato il cartellino per ben 3 volte, fornendo anche un assist al suo gemello del goal Victor. Presente anche Politano, meno appariscente degli altri due, ma ormai protagonista assoluto del Napoli scudettato.

Napoli ed Inter, attente al cartellino: quanti big a rischio per la prossima giornata

Dovrà trattenere la foga il Napoli, che la prossima settimana affronterà l’Inter di Simone Inzaghi, saldamente prima in classifica. Sono infatti ben due i calciatori diffidati e che quindi in caso di ammonizione salterebbero il big match di San Siro.

Uno è proprio il sopracitato Rrahmani, che viste le condizioni non perfette con ogni probabilità non scenderà in campo. L’altro Pasquale Mazzocchi, elemento che si sta ritagliando il proprio spazio entrando con costanza nelle rotazioni dei mister e che proprio nel match d’andata, si rese protagonista della clamorosa espulsione arrivata pochi minuti dal suo esordio in maglia azzurra.

Situazione simile però, anche per i nerazzurri, che forse, visti i nomi, sono il team più a “rischio”. Sono infatti due pezzi da 90 assoluti i diffidati in casa Inter: capitan Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato, oltre che Mkhitaryan, elemento imprescindibile del centrocampo dei lombardi. Insomma, Inzaghi, da sempre molto attento alla questione cartellini, dovrà predicare particolare calma ai propri giocatori, impegnati in una sfida particolarmente ostica, contro il Bologna di Thiago Motta, vera sorpresa del campionato di Serie A.

Insomma, novanta minuti decisivi per entrambe. Con ogni probabilità, però, verranno vissuti con un occhio al rettangolo verde ed uno al calendario, big match chiama.