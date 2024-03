Napoli-Torino, Calzona cambia a centrocampo: torna titolare

Napoli-Torino probabili formazioni, a poche ore dal fischio d’inizio Calzona ha sciolto il rebus centrocampo: ritorno dal primo minuto

Giornata di vigilia in casa Napoli. Domani arriva al Maradona il Torino di Juric, nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il match precederà poi l’attesissimo ottavo di finale di ritorno, che andrà in scena invece martedì prossimo, quando il Napoli sarà ospitato dal Barcellona all‘Estadi Olimpic. Quella contro il Torino è quindi l’occasione per arrivare alla sfida di Champions con il morale alto e allo stesso tempo provare a non perdere le speranze qualificazione via campionato. L’obiettivo è davvero complicato, a Calzona serve un’impresa.

Contro la Juventus il Napoli ha concretizzato quanto di buono visto nei match precedenti. Gli azzurri sembrano aver ritrovato la brillantezza di un tempo, oltre ad un discreto ordine tattico e concretezza in fase realizzativa. Contro i bianconeri c’è da menzionare anche la buonissima prestazione dei due centrali Juan Jesus e Rrahmani. Il kosovaro però si è infortunato, e contro il Torino non dovrebbe esserci. Al suo posto scalpita Ostigard. Per il resto non sono attese sostanziali novità di formazione, ad eccezione del centrocampo, dove c’è attesa per il possibile ritorno da titolare di Zielinski.

Probabili Napoli-Torino, Calzona “rispolvera” Zielinski dal primo minuto: le ultime di formazione

Stando alle ultime indiscrezioni infatti il polacco sarebbe in vantaggio nell’oramai consueto ballottaggio con Traorè. Zielisnki però non è presente in lista Champions, quindi non sarà utilizzabile contro il Barcellona. A questo punto Calzona ha in mente di regalare un turno di riposo al centrocampista ex Sassuolo.

Zielinski completerà il centrocampo al fianco di Anguissa e Lobotka, andando a ricomporre il centrocampo protagonista della storica cavalcata scudetto della passata stagione. Il camerunese e lo slovacco sono gli “intoccabili” di Calzona, il quale finora non ne ha praticamente mai fatto a meno.

Napoli-Torino, tutte le possibili scelte di Calzona

Per il resto, come detto in precedenza non dovrebbero esserci sostanziali sorprese. In attacco fiducia al tridente visto contro la Juventus: Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Sulla corsia laterale sinistra dovrebbe agire Mario Rui al posto di Olivera, che invece avrà spazio in Champions League. Al centro conferma per Juan Jesus dopo la buona prova contro la Juve.

Di seguito la probabile formazione del Napoli che affronterà il Toro di Juric: