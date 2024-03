Allarme per Barcellona-Napoli, un altro infortunio serio – FOTO

Incubo senza fine per il Barcellona in vista dell’ottavo di ritorno contro il Napoli, Xavi Hernandez si ritrova in emergenza.

Il Napoli è impegnato questa sera al Maradona contro il Torino. Una gara ostica, contro un team che all’andata ha sconfitto nettamente i campioni d’Italia per tre a zero. Al termine di un primo tempo piacevole ed equilibrato, il risultato è ancora fermo sullo zero a zero, complici i grandi interventi di Milinkovic – Savic e Alex Meret. Una gara fisica e intensa, come c’era da aspettarsi contro una squadra che ormai è disegnata ad immagine e somiglianza del proprio tecnico, il “solido” Ivan Juric.

Risultato identico per il Barcellona, che sta ospitando il Mallorca nell’anticipo della Liga. Anche i blaugrana, al quarantacinquesimo, sono andati al riposo con il risultato di zero a zero.

Grana Barcellona, pessima notizia per il tecnico Xavi Hernandez

Il Barcellona non vive un buon momento. Nell’ultimo turno contro il Bilbao, i catalani hanno infatti perso per infortunio due colonne portanti, De Jong e Pedri. I due centrocampisti, titolari inamovibili nello scacchiere di Xavi, con certezza assoluta non prenderanno parte alla sfida contro il Napoli, valida per l’accesso ai quarti.

Una notizia certamente non piacevole, per un team che quest’anno sta attraversando parecchie difficoltà e che dovrà affrontare in Champions League un Napoli in ripresa, capace di riprendere gli spagnoli all’andata grazie alla prodezza di Victor Osimhen.

Oltre al momentaneo pareggio, però, c’è stata un’altra notizia che non ha certamente reso felici tecnico e tifosi in serata, quella dell’ennesimo infortunio. Il brasiliano Raphinha, è infatti stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al trentasettesimo minuto a causa di un colpo alla caviglia. L’esterno verdeoro ha lasciato il rettangolo verde parecchio dolorante e ad oggi, pare quindi in serio dubbio per la gara di martedì sera.

Un incubo senza fine per il Barcellona in pratica, che tra l’altro secondo le indiscrezioni rilasciate dai media spagnoli in settimana, sarebbero anche in pensiero per Lamine Yamal, tra i migliori nell’ottavo d’andata, ma che con ogni probabilità dovrebbe esserci per il ritorno. Insomma, non c’è ancora certezza assoluta, ma le possibilità che Xavi debba fare a meno di un altro calciatori appaiono alte.

Con ogni probabilità, ci sarà maggior chiarezza nelle prossime ore, quando lo staff blaugrana effettuerà le proprie valutazioni e le comunicherà attraverso i canali ufficiali del club.