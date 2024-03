Torino avversario ostico: attacco fumoso e difesa super, i numeri

Il prossimo avversario del Napoli sarà il Torino di Ivan Juric: i granata sono molto ostici e c’è un dato che lo conferma.

Cresce l’attesa per il match di domani sera tra Napoli e Torino. Gli azzurri sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva che manca dalla scorsa stagione. A causa dei risultati altalenanti, infatti, gli azzurri non hanno mai vinto più di due partite consecutive in questa stagione. Un dato impietoso che certifica le difficoltà del Napoli e soprattutto che si nota anche nella classifica degli azzurri.

Il Napoli, attualmente, si trova al 7° posto in classifica ed è alla disperata ricerca di punti fondamentali per alimentare la propria corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. La certezza la darebbe il 4° posto, occupato attualmente dal Bologna di Thiago Motta e distante ben 8 punti. La speranza, per gli azzurri, è che l’Italia si classifichi tra le prime due per Ranking Uefa. Questo consentirebbe al campionato italiano di portare ben 5 squadre in Champions League. Il 5° posto dista solo 4 lunghezze ed è occupato dalla Roma di Daniele De Rossi.

Il prossimo avversario del Napoli è il Torino di Ivan Juric che arriva al match occupando la decima piazza in Serie A a 6 punti di distacco dal Napoli.

Napoli-Torino, che numeri per i granata

Napoli-Torino è una partita spartiacque per la stagione degli azzurri. Dopo le prestazioni convincenti contro Sassuolo e Juventus, gli azzurri proveranno a guadagnare altri tre punti fondamentali per la classifica.

Di fronte, però, i ragazzi di Calzona avranno il Torino di Ivan Juric. Storicamente le squadre del tecnico granata hanno messo in grande difficoltà gli azzurri e questo è già un primo avvertimento per Di Lorenzo e compagni.

Il Torino, però, gode anche di due statistiche molto importanti in questa stagione. I granata, infatti, hanno ottenuto ben 13 cleen sheet in questo campionato. Questo dimostra come la squadra di Juric goda di una difesa quasi impenetrabile. Di contro, però. l’attacco non è così efficiente. Sono solo 25 le reti segnate dai granata in questo campionato. Il Napoli però dovrà comunque tenere alta la guardia dato che all’andata la squadra di Juric è riuscita a segnare ben 3 reti agli azzurri.

All’epoca sulla panchina azzurra sedeva Walter Mazzarri che si assunse la piena responsabilità della debacle a causa di un richiamo di preparazione svolto nel corso della settimana a Castel Volturno.