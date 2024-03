Sarri-Lazio, annuncio a sorpresa: c’è il comunicato del club

Lazio fuori dalla Champions: futuro di Sarri in bilico? Il comunicato del club biancoceleste lascia pochi dubbi: tutti i dettagli

La Lazio di Maurizio Sarri non è riuscita a superare il Bayern Monaco nel doppio confronto agli ottavi di Champions League. Nonostante la vittoria per 1-0 ottenuta all’Olimpico, i biancocelesti si sono dovuti arrendere ai bavaresi all’Allianz Arena. Croce e delizia per Immobile, autore della rete dell’1-0 su rigore, a Roma, ma colpevole di aver sbagliato un occasione d’oro sull’1-0 al ritorno. Quest’episodio è forse la sliding door del confronto. Un errore che di fatto condanna la Lazio al dominio bavarese anche nella seconda frazione di gioco.

L’uscita dalla Champions, accompagnata da risultati in campionato poco soddisfacenti, hanno messo in dubbio il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. La Lazio occupa ora la nona posizione in classifica, molto lontana dal secondo posto della passata annata. Sono addirittura 11 i punti di distanza dal Bologna quarto e quindi dalla qualificazione alla prossima Champions. La società quest’oggi ha quindi provveduto a chiarire la posizione dell’allenatore con un comunicato ufficiale, elargito sul sito del club. “In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica, la S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri“, puntualizza il club di Lotito.

Sarri-Lazio, il club biancoceleste conferma l’allenatore toscano

Sul comunicato si legge inoltre: “Lo stesso tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento”, allontanando di fatto tutte le voci di mercato.

Se Sarri dovesse continuare sulla panchina della Lazio fino al 2025 vorrebbe dire che il tecnico ex Napoli ha rivestito il ruolo di allenatore del club capitolino per ben cinque anni. Aggiungendo poi l’esperienze con Napoli e Juve l’allenatore racimolerebbe un totale di quattordici anni da allenatore in Serie A.

Valzer panchine in Serie A: anche il Napoli coinvolto

La prossima estate si prevede un vero e proprio valzer delle panchine. Tanti gli allenatori delle big in dubbio. Oltre alla questione Sarri, anche Pioli non è certo di continuare sulla panchina del Milan, stesso discorso vale per Allegri, che attende una decisione dalla Juventus. Anche il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. L’ipotesi Calzona, nel caso in cui dovesse far bene da qui alla fine della stagione, è una strada percorribile. Calzona che, tra le altre cose, ha svolto il ruolo di secondo di Sarri per tredici anni.