Calciomercato Napoli, lotta a due con il Milan per l’erede di Osimhen

Calciomercato Napoli, non ci sono solo gli azzurri per la punta rivelazione d’Europa: anche il Milan sull’erede di Osimhen

La gara contro la Juventus ha portato tanta soddisfazione al Napoli. Gli azzurri hanno ottenuto un successo importante, che può far scattare la scintilla per accendere definitivamente la stagione. L’obiettivo è ovviamente la qualificazione alla prossima Champions League, Calzona è chiamato ad una vera e propria impresa. Centrare la qualificazione è importante anche in ottica calciomercato. Visto l’andazzo dell’annata in corso è possibile la prossima estate si assista ad una rivoluzione in casa Napoli, a partire dal nuovo allenatore. L’introito economico proveniente dalla Champions può essere determinante.

Tra gli eroi dello scudetto il Napoli dirà addio a Zielinski, che sarà con ogni probabilità un nuovo calciatore dell’Inter. Il polacco però potrebbe non essere l’unico. De Laurentiis negli scorsi giorni, al Financial Times, ha parlato di “clausola rescissoria molto alta” per Osimhen. La cifra che permetterebbe ad altri club di acquistarlo non è nota, ma si presume che si aggiri attorno ai 120-130 milioni di euro. Le avances di grandi club europei, specialmente in Premier League, inducono ovviamente il Napoli a guardarsi attorno, alla ricerca di un degno erede del bomber nigeriano. Tra i nomi accostati agli azzurri c’è anche Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona.

Non solo il Napoli per Gyokeres: concorrenza in Serie A

Stando a quanto riportato da GiveMeSport Gyokeres avrebbe rifiutato categoricamente la proposta dell’Arsenal, altro club interessato a lui. La sua volontà è ben chiara: vuole giocare in Italia. Il club in testa per accaparrarselo però non è il Napoli, ma il Milan.

Il bomber danese preferisce i rossoneri e non è da escludere un trasferimento estivo. Dunque, se così dovesse essere, si tratta di una grossa beffa per il Napoli. A quel punto si punterebbe su altri profili. Tra i candidati ricordiamo ad esempio David del Lille, Sesko del Lipsia o Zirkzee, attaccante rivelazione della Serie A con il Bologna.

Gyokeres, numeri da urlo: gol e assist dell’attaccante che piace a Napoli e Milan

In Portogallo c’è una nuova stella: è Viktor Gyokeres. Classe ’98, quindi non più giovanissimo ormai, l’attaccante svedese è in super forma questa stagione. È in testa alla classifica marcatori della Liga Portugal con 18 reti, condite anche da 8 assist. Dotato di ottima corsa, ma allo stesso tempo di un ottima stazza fisica, che gli permette di farsi valere nei corpo a corpo con gli avversari, è una chiara rappresentazione di attaccante moderno.