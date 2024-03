ULTIM’ORA – Ex Napoli nei guai: “Chiesti quasi 5 anni di carcere”

Hanno del clamoroso gli ultimi aggiornamenti circa l’ex azzurro. Dal Napoli alla richiesta di 5 anni di carcere: i dettagli dell’accaduto.

Una news che ha dell’incredibile quella emersa da poco sulle principali piattaforme di informazione sportiva. Una delle figure maggiormente riconoscibili nel mondo del calcio, passata anche per Napoli come ben noto ai tifosi, è infatti finito al centro di una bufera mediatica, dovuta alla richiesta di circa 5 anni di carcere da parte della Procura. Una notizia che, oltre i supporter azzurri, ha sorpreso in generale un’ampia fetta di appassionati del mondo del calcio, nonché i tifosi della squadra con cui l’ex Napoli è attualmente sotto contratto. I dettagli sulla vicenda vi lasceranno a bocca aperta.

Guai per Ancelotti, chiesti 5 anni di carcere per il tecnico

Non proprio la più lieta delle notizie da ricevere a poche ore dal calcio d’inizio di una sfida di Champions League alquanto delicata. Eppure, Carlo Ancelotti è stato quest’oggi colpito dall’annuncio rilasciato dalla testata giornalistica Relevo, che avrebbe riportato di richiesta di carcere per 4 anni e 9 mesi nei confronti dell’ex tecnico di Milan e Napoli. In particolare, la motivazione sarebbe quella di frode fiscale, e risalirebbe agli inizi della prima avventura di Ancelotti al Real Madrid.

In particolare, tra il 2014 e il 2015, anni in cui arrivò anche lo storico decimo trionfo in Champions dei blancos, Ancelotti avrebbe evaso le tasse per un totale di un milione di euro di contributi non versati. Cifre da capogiro, sulle quali indiscrezioni non erano di certo mancate negli scorsi mesi. Le prime voci sull’evasione fiscale da parte del tecnico erano infatti ben note, ma la conferma di tale scenario e la richiesta da parte della Procura spagnola di ben 4 anni e 9 mesi di carcere ha scombussolato l’intero panorama calcistico, non solo quello di Madrid. Sono quindi attese le prime manovre di difesa da parte di Ancelotti, che potrebbe addirittura intervenire sul caso nelle prossime ore.

Come già detto in precedenza, le voci dalla Spagna giungono a poche ore da Real Madrid-Lipsia, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e che andrà in scena al Santiago Bernabeu a partire dalle ore 21. Da capire quindi se vi sarà spazio per parlare dell’argomento nel pre e nel post-partita dell’evento, e soprattutto se Carlo Ancelotti prenderà parte alla consueta conferenza stampa al termine del match. Probabile infatti che, per preservare lo status del proprio allenatore, Florentino Perez e il Real Madrid riducano all’osso le apparizioni dell’italiano d’innanzi ai microfoni delle emittenti televisive.