News Napoli, quando torna Rrahmani? Le ultime tra Torino e Barcellona

Ultime news Napoli, esami per capire l’entità dell’infortunio di Rrahmani: spunta la data del ritorno in campo in vista di Torino e Barcellona

Una delle poche note negative della magica serata di domenica, che ha visto il Napoli superare la Juventus con il risultato di 2-1, è stata l’infortunio di Rrahmani. Il difensore kosovaro ha giocato una partita impeccabile fino al minuto 65, quando è dovuto uscire anticipatamente e lasciare il posto ad Ostigard, a causa di un infortunio muscolare, precisamente all’adduttore destro. Nonostante l’uscita dal campo del centrale titolare però il Napoli è riuscito ugualmente a portare a casa il risultato. Un successo importante per il morale e per proseguire al meglio la stagione.

I prossimi due impegni vedranno gli azzurri incontrare il Torino in casa, poi l’ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona. Vista l’importanza delle due partite in programma l’assenza di Rrahmani può essere determinante. Ieri mattina il centrale ex Verona si è sottoposto agli esami del caso e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, questi avrebbero scongiurato guai seri. Al Konami Training Center di Castel Volturno si è allenato però a parte, con un programma differenziato. In queste ultime ore è sbucata la data del possibile rientro in campo di Rrahmani.

Infortunio Rrahmani: quando tornerà in campo

Il quotidiano spiega che la priorità dello staff medico, dato che non si tratta di un qualcosa di estremamente grave, è recuperarlo in extremis per il Barcellona. Contro il Torino potrebbe quindi saltare. Al suo posto scalpita Ostigard per un posto da titolare.

In generale però filtra ottimismo, ma si agirà con prudenza, valutando la situazione giorno per giorno, evitando rischi eccessivi. Alla fine si è trattato di un semplice indurimento, che non dovrebbe privare a Rrahmani di guidare la difesa azzurra all’Estadi Olimpic di Barcellona.

Napoli-Torino, Rrahmani out: Ostigard al suo posto, nuove gerarchie nella difesa azzurra

Come detto in precedenza dovrebbe essere Ostigard a prendere il posto di Rrahmani. Il centrale norvegese pare aver scavalcato definitivamente Natan nelle gerarchie difensive di Calzona. Contro il Sassuolo 90 minuti per lui, che però in quel caso aveva sostituito Juan Jesus, quasi mezz’ora contro la Juventus: al momento è Ostigard il terzo centrale. Finale di stagione deludente per Natan, che dopo l’infortunio alla spalla sta trovando davvero poco spazio e l’arrivo di Calzona al posto di Mazzarri non sembra aver cambiato le cose.