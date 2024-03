Napoli-Torino, scelto l’arbitro del match: la designazione fa discutere

Si avvicina sempre più Napoli-Torino, con la designazione arbitrale annunciata quest’oggi per il match del Maradona. La decisione fa discutere.

Le ore 20.45 di venerdì 8 marzo coincideranno con il calcio d’inizio di Napoli-Torino, atteso al Maradona meno di una settimana dopo la sfida fra gli azzurri e la Juventus. Gli uomini di Calzona si preparano dunque a scendere in campo contro l’altra squadra del capoluogo piemontese per ottenere lo stesso risultato maturato contro i bianconeri, auto-lanciandosi così in orbita non solo in termini di classifica ma anche a causa del successivo impiego in Champions League contro il Barcellona. Passano quindi le ore e l’incontro fra partenopei e granata prende forma, con l’annuncio ufficiale arrivato anche in merito alla designazione arbitrale. La decisione ha fatto leggermente discutere i tifosi del Napoli, visti alcuni precedenti non ottimali.

Napoli-Torino a Orsato, mugugni all’ombra del Vesuvio

L’AIA ha da poco annunciato, attraverso un comunicato social, le designazioni arbitrali per il turno numero 28 di Serie A. In particolare, a dirigere Napoli-Torino vi sarà l’esperto Daniele Orsato di Schio, accompagnato dai giudici di linea Preti e Scarpa. Ad occupare il ruolo di quarto uomo sarà quindi il signor Perenzoni, mentre i ruoli di VAR e AVAR vedranno protagonisti rispettivamente Valeri e Marini.

Nonostante il match del Maradona sia stato affidato al fischietto di Orsato, da tutti riconosciuto come il miglior arbitro d’Italia nonché uno dei migliori sul campo europeo, qualche mugugno ha cominciato a levarsi nel cielo di Napoli. Questo, a causa di alcuni precedenti dolorosi e ben noti ai tifosi partenopei, con protagonista l’arbitro nella stagione 18/19. I supporter azzurri non hanno infatti ancora perdonato ad Orsato la mancata espulsione di Pjanic in quel famoso Inter-Juventus 2-3, che per molti ha rappresentati la fine del sogno Scudetto del Napoli di quella stagione. La speranza comune, però, è che i tifosi riescano a lasciarsi alle spalle tale episodio in vista dell’incontro con il Torino, come senz’altro farà lo stesso Orsato, miglior scelta per dirigere un incontro di Serie A.

Napoli, i precedenti con Orsato

In seguito all’annuncio, non è quindi mancato il classico comunicato ad opera della SSC Napoli sulla direzione arbitrale, nella quale la società azzurra ha riportato i precedenti di Daniele Orsato alla direzione del club partenopeo. In particolare, dal 2008 ad oggi sono state ben 40 le gare degli attuali Campioni d’Italia dirette dall’arbitro di Schio. Di queste, ben 3 appartengono all’attuale stagione, con risultati che non rassicurano il Napoli. Orsato ha infatti arbitrato la sfida di Fuorigrotta contro il Milan finita 2-2 nonché l’incontro dell’Allianz Stadium terminato 1-0 in favore della Juventus. Nel 2024, quindi, il direttore di gara ha preso parte anche a Lazio-Napoli 0-0, con l’ultimo trionfo azzurro con Orsato alla guida del match che risale al 2-1 sulla Roma della scorsa stagione.