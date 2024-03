Napoli, affare con il Parma per l’estate: già decisa la cifra

Parma primo in Serie B, il Napoli è già al lavoro per strappare agli emiliani uno dei talenti in rosa: trattativa avviata per l’estate

Il Napoli è entrato nella fase più importante della stagione. La gara contro la Juventus, vinta 2-1 dagli azzurri, può essere il punto di svolta per continuare a sperare nell’impresa qualificazione alla prossima Champions League. Poi c’è l’ottavo di ritorno contro il Barcellona, che oltre ad esser decisivo per il passaggio del turno (considerato anche l’1-1 dell’andata, ndr), è fondamentale per quanto riguarda i criteri di qualificazione al nuovo Mondiale per club che partirà dal 2025. Intanto però la dirigenza del Napoli è già al lavoro in vista della prossima finestra di mercato estiva.

Prima di tutto ci sarà da scegliere l’allenatore che guiderà gli azzurri la prossima stagione. Ancor prima di prendere una decisione definitiva il Napoli ha già in mente il primo regalo per il nuovo tecnico. Si tratta di Dennis Man, esterno mancino del Parma. A riportarlo è il portale rumeno DigiSport. La trattativa pare sia già in corso. De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto dieci milioni di euro per portarlo a giugno a Napoli, ma il Parma vuole controbattere. Il club emiliano vuole infatti blindarlo, proponendogli un rinnovo di contratto anche per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, chi è Dennis Man: l’esterno rumeno che piace agli azzurri

Classe ’98 gioca con la maglia del Parma a partire dalla stagione 2021. In 91 gare con i Ducali ha messo a segno ben 21 reti, evidenziando uno spiccato senso del gol. Nel suo passato calcistico c’è il Fotbal Club FCSB (ex Steaua Bucarest), uno dei club più rappresentativi della Romania.

Fu acquistato dal Parma per 15 milioni di euro nel gennaio 2021, cifra che fa di lui il calciatore più costoso nella storia del campionato rumeno. L’annata precedente aveva anche vinto il premio come miglior calciatore rumeno dell’anno. Conta anche venti presenze in Nazionale, nella quale milita a partire dal 2018.

Parma primo in Serie B, Man protagonista: il Napoli tenta il colpo

I gialloblù sono stati, finora, protagonisti di una stagione quasi perfetta. Il Parma guida la classifica di Serie B, con sei punti di vantaggio sulla Cremonese seconda. L’esterno rumeno sul taccuino della dirigenza del Napoli è stato assoluta protagonista della cavalcata che sta riportando in A il Parma, dopo alcuni anni di assenza. Sono dieci le reti segnate, condite da cinque assist. Numeri che, evidentemente, hanno colpito la dirigenza del club partenopeo.