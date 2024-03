Dieci gol in Serie B, il talento ha stregato il Napoli: notizia dall’agente!

Il Napoli ha iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, dove si dovranno fare diversi interventi. De Laurentiis ha messo nel mirino il talento dalla Serie B, ed il suo agente ha fatto un annuncio importante sul futuro del suo assistito.

In casa Napoli si prepara la sfida in programma venerdì contro il Torino, in cui la squadra è chiamata a dare continuità al buon momento di forma. Intanto per gli azzurri si inizia a guardare già verso la prossima stagione.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a presentare un’offerta per il talento dalla Serie B. Intanto l’agente del giocatore cercato dal Napoli si è esposto sul futuro del suo assistito.

De Laurentiis pronto all’affondo per il talento dalla Serie B: l’agente spegne gli entusiasmi

La prossima sessione estiva vedrà molto probabilmente il Napoli al centro del mercato. Gli azzurri vedranno andar via diversi giocatori, e quindi si dovrà intervenire con vari colpi in entrata. Secondo DigiSport, Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino l’esterno rumeno del Parma, Dennis Man. Sul futuro di Man si è espresso il suo agente, Giovanni Becali ai microfoni di Fanatik: “Al momento ci sono tante voci. L’obiettivo del Parma è di salire in Serie A, e poi che Man prolunghi il suo contratto. Poi, se avrà delle offerte, probabilmente il Parma ne prenderà atto. Il rinnovo sarà almeno di un anno o due, forse anche tre”. Dunque l’agente di Man al momento ha spento qualsiasi voce di mercato, e quindi su un possibile trasferimento dell’esterno rumeno la prossima estate.

Man con le sue prestazioni sta stupendo diversi top club italiani e non solo. Attualmente il rumeno ha totalizzato in stagione la bellezza di 12 gol e 6 assist in 27 presenze, collezionate a loro volta tra Serie B e Coppa Italia. De Laurentiis vorrebbe anticipare la concorrenza e portare Man a Napoli già la prossima estate, ma non sarà facile. Addirittura si vocifera di una possibile offerta di circa 10 milioni di euro pronta da parte del Napoli per assicurarsi il giocatore. Becali però ha fatto capire che difficilmente Man si trasferirà in estate, ed addirittura è imminente un rinnovo contrattuale con il Parma. Un segnale importante che il club emiliano vuol dare alle società interessate al giocatore. Il nome di Man c’è e resterà sicuramente sul taccuino dei dirigenti del Napoli, che sono pronti a portare il rumeno all’ombra del Vesuvio. Staremo a vedere se l’affare si concretizzerà, o se la resistenza del Parma costringerà gli azzurri a virare su altri profili per la fascia.