Calzona, notizia a sorpresa sul futuro: avete saputo?

Novità sul futuro di mister Francesco Calzona in quel di Napoli. L’annuncio del quotidiano sorprende tutti all’ombra del Vesuvio.

Sembrerebbe esser stata già archiviata la vittoria contro la Juventus in casa Napoli, con gli azzurri già concentrati sul match di venerdì contro l’altra compagine di Torino. Trovare il successo anche contro la formazione granata potrebbe infatti iscrivere nuovamente ed ufficialmente i partenopei alla corsa per il quinto posto, che quest’anno potrebbe voler dire Champions League a causa del nuovo format della competizione. Uno scenario che fino a tre settimane fa sembrava lontano anni luce, e che grazie al lavoro di mister Calzona si è rivelato essere nuovamente alla portata. Nel frattempo, proprio sul mister giungono notizie alquanto sorprendenti. C’entra il futuro del tecnico.

Altro che traghettatore, nuova ipotesi nel futuro di Calzona

A fare il punto dell’avventura in quel di Napoli per il mister è l’odierna edizione de Il Mattino. Fra le pagine del quotidiano si legge infatti di un Calzona che potrebbe imbracciare un percorso ben più lungo ed articolato rispetto a quello di semplice traghettatore. Il tecnico è infatti riuscito, nel giro di pochi giorni, a convincere parecchie personalità appartenenti al mondo Napoli, che esse siano parte della tifoseria o della società. Le due vittorie contro Sassuolo e Juventus hanno inoltre donato nuovo morale alle pendici del Vesuvio, dove ora si è tornati in maniera abbastanza impronosticabile in lotta per la Champions.

Il tutto, grazie soprattutto a Calzona, cui avventura ad interim si sta rivelando più convincente del previsto ma soprattutto ben più leggera rispetto alle precedenti parentesi con Garcia e Mazzarri, almeno dal punto di vista di rapporto con la squadra. Chiaro però che una conferma di Calzona anche il prossimo anno rappresenti una decisione da prendere con le pinze e soprattutto al termine della stagione, quando il lavoro del tecnico sarà ben più chiaro e delineato. Da non sottovalutare, inoltre, l’impiego da CT in terra slovacca, che potrebbe frenare il Napoli dal prolungare i rapporti con l’allenatore anche alla luce dei primi problemi nati in vista del match contro l’Atalanta.

Rapporto speciale con De Laurentiis, Calzona può risollevare il Napoli

Come in tanti altri casi appartenenti al mondo del calcio, anche qui sognare non costa nulla. Il discorso permanenza per Calzona sarà però da trattare in estate, e tanto dipenderà anche dal risultato di Barcellona-Napoli della prossima settimana. Nel frattempo, stando al Mattino, il tecnico continua a mantenere saldi i propri rapporti d’amicizia stretta con De Laurentiis, amico con cui confidarsi già dai tempi delle avventure negli staff di Sarri e Spalletti.