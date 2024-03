1 agosto pioveva – Testo e video del coro “Napoli è della Gente”

Il 1 agosto è una data che, nel cuore dei tifosi del Napoli, risuona con una particolare emozione grazie al coro “Napoli è della Gente”, un inno che celebra non solo la squadra ma anche la città e il legame indissolubile che unisce i suoi abitanti con il giorno della nascita della SSC Napoli.

NAPOLI È DELLA GENTE – IL TESTO DEL CORO

1° agosto pioveva

Di domenica era

Maglia in lana e un pallon

E nasceva l’amor

Ha l’azzurro del cielo

Come sfondo il Vesuvio

Ed il bianco si sa è la sua integrità

È di fango e sudore

Sacrificio e passione

E la storia si sa della nostra città

Napoli è della gente

Il passato il presente

E il futuro si sa

Ci ritroverà qua

Perchè noi ti adoriamo

Senza te non viviamo

Forza Partenope

Il mio cuore è con te!

1 AGOSTO PIOVEVA – VIDEO E MUSICA DEL CORO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

Il significato del coro

“1 agosto pioveva” non è solo l’incipit di una canzone ma il preludio a una storia che si intreccia con la passione calcistica e l’orgoglio cittadino. Il coro “Napoli è della Gente” si distingue per il suo forte messaggio di appartenenza e identità, sottolineando come il Napoli non sia solo una squadra ma un simbolo di resistenza, amore e unità per la città. Questo coro va oltre il semplice tifo calcistico; è un inno che celebra la cultura, la storia e le tradizioni di Napoli, rendendolo un elemento fondamentale nell’esperienza dei tifosi.

Origine del coro

Il coro nasce da un’iniziativa degli ultras, sia di curva A che di curva B, desiderosi di esprimere il loro incondizionato sostegno alla squadra e di rafforzare il senso di comunità tra i supporter. La scelta del 1 agosto come riferimento nel testo rimanda a un momento significativo nella storia del club: il “compleanno” della propria amata, il Calcio Napoli nato appunto il 1 agosto 1926.

Impatto sui tifosi

Il coro “Napoli è della Gente” ha avuto un impatto profondo sui tifosi, diventando rapidamente uno dei canti più amati e cantati negli stadi e nei ritrovi. La sua capacità di unire le persone, indipendentemente dall’età o dallo sfondo sociale, testimonia la forza del calcio e della musica come veicoli di identità comunitaria e solidarietà. Il coro è diventato un simbolo di appartenenza, un rito collettivo che precede le partite, alimentando l’entusiasmo e la passione dei supporter.

1 agosto pioveva durante Napoli Juventus 2-1 del 3 marzo 2024

Il coro, seppur di vecchia data, ha trovato il suo vero boom durante la partita Napoli – Juventus del 3 marzo 2024 vinta dagli azzurri nei minuti finali grazie a un gol di Giacomo Raspadori, dopo un errore dal dischetto di Victor Osimhen: cantato all’unisono dalle due curve prima del match e prima e dopo la partita all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona.