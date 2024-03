Ansia Barcellona, a riposo nell’ultima gara: un altro titolare out contro il Napoli?

Situazione complicata in casa Barcellona, dinanzi ad una vera e propria ecatombe di infortuni: nuovo problema in arrivo?

La prossima settimana, in Spagna, il Napoli affronterà il Barcellona per il ritorno del quarto di finale di Champions League. Una gara complicata, ostica per i campioni d’Italia, forti però di un uno ad uno ottenuto all’andata e di una condizione in netta ripresa.

Prima il 6 ad 1 esterno di Sassuolo, poi la vittoria prestigiosa sulla Juventus, il team di Calzona ha iniziato finalmente la propria risalita, complice una condizione fisica migliore ed un calcio più propositivo e nelle corde di Osimhen e compagni.

Barcellona, che guaio per Xavi: altro infortunio per i campioni spagnoli?

Nell’ultimo turno di campionato il tecnico catalano Xavi Hernandez ha dovuto far fronte a due improvvisi e preoccupanti stop. Due titolarissimi dell’ex campione spagnolo, hanno infatti dato forfait e con certezza assoluta non prenderanno parte alla gara di ritorno contro il Napoli.

Si tratta di Pedri, autore dell’assist per Lewandowski al Maradona, oltre che De Jong, che proprio a Napoli trovò la sua prima marcatura in Champions League con un bellissimo tiro a giro. Una notizia pessima per Xavi, che dovrà inventarsi qualcosa nella gara più importante della propria stagione, considerando la distanza siderale dal Real Madrid in Liga.

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Sport, però, le cattive notizie in terra catalana non sarebbero finite. Lamine Yamal, giovane esterno del Barcellona, tra i più propositivi nella gara d’andata, sarebbe alle prese con un problema al ginocchio che ad oggi non darebbe certezza assoluta di presenza in campo la prossima settimana. Il calciatore, tenuto a riposo nel turno contro il Getafe, è stato schierato a gara in corso nella sfida del San Mames proprio a causa dei sopracitati infortuni. Un fatto emblematico, considerando quanto il Barcellona si affidi a lui, in campo per ben 36 partite, secondo calciatore per utilizzo al pari di Lewandowski e dietro unicamente a Gundogan, primo a 39.

Coltello nella piaga per Xavi quindi, che avrebbe preferito concedere più tempo a Yamal per recuperare al meglio. Secondo Sport, risulterà decisivo il prossimo appuntamento del Barcellona, contro il Maiorca, in cui le risposte del ginocchio dell’ala metteranno la parola fine agli interrogativi relativi al suo utilizzo.

Ad oggi, lo staff medico catalano, conscio di tutte le problematiche riscontrate in infermeria nel corso di questa annata, predica massima cautela.