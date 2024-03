Infortunio Napoli, risentimento all’adduttore destro per l’azzurro: condizioni da valutare

All’indomani della bella vittoria ottenuta contro la Juventus nel finale, per il Napoli è tempo di preparare la sfida contro il Torino, in programma venerdì. Intanto tramite un comunicato ufficiale, il club partenopeo ha fatto il punto sulle condizioni di un azzurro.

La cura Calzona sembra aver fatto effetto al Napoli, che dopo oltre mezza stagione deludente, sembra sulla via del recupero. A testimoniare la crescita dei Campioni d’Italia in carica è la vittoria per 2-1 ottenuta contro la Juventus, in cui la squadra ha dimostrato di essere in piena ripresa fisica e mentale.

Negli ultimi giorni, i partenopei hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni che hanno messo fuorigioco diversi azzurri, e su cui si attendono eventuali notizie circa il recupero. Il Napoli tramite un comunicato, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche del giocatore.

Napoli, il punto sulle condizioni di Rrahmani

Il Napoli si è presentato alla sfida contro la Juventus di ieri sera con due azzurri out, ossia Cajuste e Ngonge. Oltre a loro due, il match contro i bianconeri ha sancito l’infortunio per il difensore Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è stato costretto al cambio obbligato nel corso della ripresa del match, con Ostigard che ha preso il suo posto al fianco di Juan Jesus. Tramite un comunicato ufficiale, il Napoli ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del difensore: “Saranno da valutare le condizioni di Rrahmani sostituito ieri per un risentimento all’adduttore destro”. Il difensore del Napoli ha quindi rimediato un risentimento muscolare all’adduttore, che andrà valutato attentamente con degli esami più approfonditi.

Ovviamente in casa Napoli ci si augura che non ci siano complicazioni per Rrahmani, e che possa essere al più presto a disposizione. L’obiettivo principale è recuperare il difensore kosovaro in vista della sfida in programma il prossimo 12 marzo, quando il Napoli affronterà all’Estadio Olimpico di Barcellona i blaugrana. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata, e la sfida decreterà quale delle due squadra potrà continuare la propria avventura in Champions League. Ovviamente oltre al discorso Champions League, parallelamente si rincorre anche un posto al Mondiale per Club del 2025. Per inseguire questo sogno, il Napoli avrà bisogno assolutamente di superare gli spagnoli, e poi saranno fatti altri calcoli eventualmente per il raggiungimento dell’obiettivo.

Per rincorrere questo obiettivo e non solo, mister Calzona ha bisogno di avere a disposizione tutti gli azzurri nelle migliori condizioni fisiche. Quindi in casa Napoli non si correranno rischi per recuperare già per venerdì Rrahmani, ma si punterà ad averlo a disposizione per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.