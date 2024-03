Tegola per Calzona: l’azzurro costretto a uscire per infortunio, le condizioni

Problemi in casa Napoli a metà del secondo tempo del big match contro la Juventus. Fuori un titolare per gli azzurri, sostituito da Calzona.

Una guerra vera e propria quella fra Napoli e Juventus al Maradona, con il match fin qui caratterizzato da numerose azioni da rete e da tanti scontri fisici da una parte e dall’altra. A patirne le conseguenze è stato quindi dapprima Bremer, numerose volte gettatosi al tappeto dopo qualche scontro in area, con il bianconero riuscito però a ristabilirsi. La stessa sorte non è però toccata al titolare azzurro, con Calzona costretto ad usufruire di un cambio che ha preoccupato e non poco l’intero ambiente.

Rrahmani non ce la fa, dentro Ostigard al suo posto

Tornano ad incombere sul Napoli di Calzona lo spettro dei guai fisici, dopo i problemi che hanno costretto Cajuste e Ngonge a saltare le ultime partite. A far compagnia allo svedese e al belga potrebbe infatti essere ben presto Amir Rrahmani, che ha lasciato anzitempo il terreno da gioco contro la Juventus per un fastidio all’inguine. In particolare, il kosovaro ha cominciato ad avvertire dolore nella zona dopo uno scatto avvenuto a metà della seconda frazione, stringendo poi i denti nei successivi minuti.

L’autore della rete dell’1-1 di Reggio Emilia non ce l’ha però fatta, alzando bandiera bianca poco dopo. Una scelta dettata sia dal dolore provato che anche dalla voglia di non rischiare, con Calzona corso ai ripari schierando Ostigard. I primi esami circa il centrale verranno quindi svolti al termine del match, con la giornata di domani che potrebbe senz’altro portare le prime diagnosi ufficiali all’ombra del Vesuvio. Una tegola vera e propria per i partenopei, pronti ad entrare in un vero e proprio tour de force nelle prossime settimane. Avere tutti i calciatori a disposizione sarebbe infatti l’ideale per Calzona, soprattutto in difesa, dove la coperta è già corta oltre che traballante.