Rinnovo Kvaratskhelia, spunta la data del nuovo accordo: contratto lunghissimo

Rinnovo Kvaratskhelia, arrivano news importanti da fonti molto vicine al calciatore sulla durata del prossimo contratto: le ultime



Tra i temi più caldi di quest’ultima parte di stagione c’è senza alcun dubbio anche la questione rinnovo Kvaratskhelia. Dopo l’adeguamento di contratto per Osimhen, nei piani della dirigenza azzurra c’è in programma il prolungamento di contratto per il georgiano. Quanto fatto vedere con la maglia del Napoli lo ha portato alla ribalta, permettendogli addirittura di entrare in top 20 allo scorso Pallone d’Oro, traguardo storico per un calciatore proveniente dalla Georgia. Questo però ha ovviamente attirato l’interesse delle grandi squadre europee, che hanno messo gli occhi su di lui.

Con l’interesse dei top club che cresce, è normale che il Napoli debba provvedere ad adeguare il contratto al nuovo valore di mercato del calciatore. Il suo valore di mercato è ora di 80 milioni di euro (dati Transfermarkt, ndr). Il suo ingaggio è invece di 1,5 milioni di euro. Non di certo poco, ma considerate le cifre sulle quali si sta assestando il calciomercato mondiale è presumibile che l’entourage del calciatore stia spingendo per un ritocco al rialzo dello stipendio. Osimhen ad esempio, con la firma del nuovo contratto, percepirà ben 10 milioni di euro, cifra record per la gestione De Laurentiis.

Rinnovo Kvaratskhelia, parla l’agente: indizio sulla durata del contratto

Del suo futuro ne ha parlato suo papà Badri Kvaratskhelia, che ha annunciato ai microfoni di Radio TV Serie A con RDS: “Deve decidere lui il suo futuro, secondo me rimarrà a Napoli“. Un affermazione piuttosto convinta, che ha fatto gioire, e non poco, i tifosi azzurri in ascolto.

Le parole del padre di Khvicha sono state poi riportare anche dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, che ha fornito news riguardo il rinnovo. Stando a quanto riportato dal giornalista infatti c’è una trattativa in corso per prolungare il contratto fino al 2029. Schira menziona poi un possibile “importante aumento” dell’ingaggio.

Kvaratskhelia, numeri da campione: le statistiche

Negli oramai due anni di permanenza con la maglia del Napoli Kvaratskhelia ha messo a referto ben 20 reti in 58 partite in Serie A, il tutto condito da 14 assist totali. Il rendimento della passata trionfale stagione gli è valso anche il titolo di MVP del campionato. Quest’anno invece, nonostante la fase calante del Napoli, con tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina azzurra, ha già messo a segno 8 reti e non è impossibile che pareggi le 12 reti della scorsa annata, da qui alla fine del campionato.