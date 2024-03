Napoli Primavera, gara al cardiopalma: con il Monopoli succede di tutto nel recupero

Gara importantissima per il prosieguo del campionato del Napoli Primavera, la squadra di mister Tedesco ha giocato contro il Monopoli in trasferta.

In attesa che il Napoli di mister Calzona scenda in campo contro la Juventus, con l’obiettivo di vincere per continuare la rincorsa alla zona Champions League, c’è un altro Napoli che invece la sua corsa verso i propri obiettivi stagionali la sta continuando a pieno ritmo. Si tratta della Primavera di mister Andrea Tedesco che, dopo il successo ai danni dello Spezia, conquista altri tre punti battendo il Monopoli in trasferta per 2-0 nella 21esima giornata di campionato di Primavera 2, allo Stadio “Azzurri d’Italia” di Castellana Grotte.

Campionato Primavera 2, il Napoli batte il Monopoli in trasferta

Partita molto equilibrata nel primo tempo. Per giungere ad una occasione da rete bisogna arrivare quasi all’ora di gioco con Spavone che lanciato a rete viene fermato dal portiere in uscita. Gara che vive di grande agonismo e poche emozioni. Fino all’epilogo che premia gli azzurrini. Al minuto 89 è D’Angelo a trovare lo spazio giusto per il colpo vincente. Nel recupero il Napoli legittima il successo con una incursione di Lorusso per il definitivo 2-0.

Una vittoria fondamentale per il Napoli Primavera in chiave playoff, obiettivo ormai acclarato dei partenopei. Dopo un girone d’andata fatto di tanti passi falsi, anche a causa dell’impegno pesante in Youth League e per tante assenze di calciatori decisivi, nel girone di ritorno gli azzurrini sembrano aver ingranato la marcia giusta per rincorrere le posizioni utili per poi giocarsi gli spareggi e la promozione in Primavera 1.

I tre punti conquistati contro il Monopoli portano gli azzurrini in quarta posizione con quota 34 punti, finalmente in piena e stabile posizione playoff. Solo la prima in graduatoria otterrà il pass diretto per la promozione, mentre le formazioni che chiuderanno dal secondo al quinto posto la classifica accederanno ai playoff. Anche la posizione in classifica alla fine della regular season non è da sottovalutare, in quanto garantisce particolari vantaggi nella fase playoff. Dunque il Napoli dovrà proseguire la propria rincorsa mettendo nel mirino il terzo posto attualmente del Pisa con 37 punti.

Il prossimo impegno, però, sarà tutt’altro che semplice da affrontare. Sabato 9 marzo allo Stadio Piccolo di Cercola arriverà il Cesena capolista, leader del campionato con 52 punti e che viaggia spedito verso la promozione diretta. Il Napoli dovrà dimostrare, con una grande prova di forza e maturità, tutti i progressi fatti nell’ultimo periodo.

Questa la formazione del Napoli scesa in campo contro il Monopoli:

NAPOLI PRIMAVERA (3-4-1-2): Turi; Esposito, D’Avino, Di Lauro, Mazzone, Russo (81′ De Chiara), Peluso (60′ Legnante), D’Angelo, Spavone (60′ Lorusso), Pesce (60′ Vigliotti), Vilardi (67′ Borriello). Allenatore: Tedesco.