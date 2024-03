Napoli-Juventus, novità sui biglietti: succederà al ‘Maradona’

Il Maradona ospiterà questa sera Napoli-Juventus, big match della ventisettesima giornata di Serie A: le ultime news sui biglietti

Gara attesissima in città. I tifosi del Napoli sono curiosi di vedere quale piega prenderà la stagione del club partenopeo dopo la goleada di Reggio Emilia. Un 1-6 che ha restituito speranze ai tifosi, che ora credono un po’ in più nell’impresa qualificazione alla prossima Champions. Stasera al Maradona c’è la Juventus di Allegri, che invece occupa stabilmente la seconda posizione in campionato. Il tecnico toscano vuole vincere, le motivazioni sono molteplici, come ribadito da lui stesso in conferenza stampa. Basti pensare che la Juventus non vince a Napoli da cinque anni ormai, Allegri vuole sfatare il tabù.

I bianconeri però non troveranno un ambiente facile. I tifosi del Napoli, nonostante la stagione sottotono, continuano a supportare assiduamente la squadra. Chiara dimostrazione sono i cinque mila di Sassuolo, che nonostante intemperie, vento, pioggia e problemi logistici vari in seguito al turno infrasettimanale hanno risposto presente. Anche contro la Juventus ci si aspetta un Maradona caldissimo, pronto a sostenere la squadra in uno dei match cruciali di questa stagione. Si tratta inoltre della prima gara in campionato, al Maradona, di mister Calzona. La seconda presenza complessiva in casa sulla panchina del Napoli, dopo l’ottavo di Champions contro il Barcellona.

Maradona verso il sold out? Il dato sulla vendita dei biglietti

Dando uno sguardo al portale Ticketone, sito sul quale sono stati messi in vendita i tagliandi della gara, possiamo osservare che i biglietti sono terminati. Dunque, questa sera si va per il sold out. 5o mila tifosi per dar manforte agli azzurri in un match chiave per sperare ancora nella Champions.

Un dato curioso è stato pubblicato stamane da Repubblica. Il quotidiano riporta che il Maradona quest’anno conta più di 500mila spettatori totali dall’inizio dell’anno, 560.460 per la precisione. Facendo una banale media l’impianto ha ospitato 46.705 spettatori per gara. Dato che certifica il costante supporto della tifoseria.

Tutti i settori terminati: dato sorprendente anche dal settore ospiti

Oltre al sold out di tutte le tribune, distinti, Curva A e B, ci sarà una folta presenza di tifosi anche nel settore ospiti. Non sarà sold out come il resto dei settori dello stadio, ma più di un terzo dei posti riservati ai tifosi bianconeri saranno occupati. Il tutto andrà a creare un bel colpo d’occhio, azzeccato per il valore della partita.